Când eşti obligat să plăteşti bani grei pentru casa altuia

Când ești obligat să plătești bani grei pentru casa altuia

În ultimii ani, numărul persoanelor care optează pentru închirierea unei locuințe, în detrimentul cumpărării, a tot crescut. Însă, neînțelegeri între proprietari și chiriași au fost dintotdeauna, fie că a existat sau nu un contract de închiriere, iar când s-a pus problema unor reparații, conflictele au dat în clocot.Neplata chiriei sau achitarea sporadică a acesteia, evacuarea chiriașului înainte de termenul din contract (la Constanța, de regulă, astfel de practici s-au constatat în preajma deschiderii sezonului estival sau a începerii anului universitar), tulburarea liniștii vecinilor sunt numai o parte din cauzele care alterează relațiile dintre proprietari și chiriași. Peste toate acestea, însă, tronează „războiul” pe efectuarea unor reparații în interiorul contractului de închiriere, imperios necesare sau „pentru că așa vrea mușchii proprietarului”. Nici nu se poate altfel, din moment ce e vorba de bani plătiți pentru casa altuia. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția astăzi un chiriaș: „În doi ani de chirie n-am avut probleme cu proprietarul, nu ne-am prea deranjat... Eu știu că un chiriaș de bun simț trebuie să aibă grijă de casa în care stă și nu se uită ce scrie în contractul de închiriere dacă e să repare când îi curge apa în baie sau la bucătărie. Cheamă instalatorul, plătește și rezolvă… Dar ca să ai pretenția să plătească chiriașul pentru repararea acoperișului blocului, pe motiv că i-ai fixat o chirie mai mică din această cauză, mi se pare prea de tot. E adevărat că acoperișul are probleme, că știam asta când am închiriat și că am fost avertizat că o să se facă reparații, dar mi-am asumat. Proprietarul m-a rugat să plătesc eu cota-parte la asociație, ca să nu fie probleme, că o să-mi dea el banii, iar acum zice că era obligația mea să plătesc. Chitanța s-a tăiat pe numele lui, iar el profită… Dacă nu-i plătesc chiria, a zis că mă evacuează și știe că nu-mi permit asta. Chiar așa, ești obligat să scoți bani grei din buzunar pentru casa altuia?”.Reguli clareAvând în vedere că astfel de conflicte sunt aproape la ordinea zilei în relația chiriaș-proprietar, legiuitorul a reglementat aceste raporturi prin noul Cod Civil, ne-a spus consilierul juridic Carmen Gigică. Astfel, începând din octombrie 2011, în situația în care, după semnarea contractului de închiriere, se ivește nevoia unor reparații care trebuie suportate de proprietar, iar acesta din urmă nu vrea să le plătească, reparatiile pot fi făcute de chiriaș. Însă, tot proprietarul este dator să plătească: „Că lucrurile sunt cât se poate de serioase și nu pot fi bagatelizate de proprietar o arată și faptul că el va trebui să suporte și dobânzile calculate de la data la care chiriașul a făcut respectivele cheltuieli”.Lucrări obligatoriiCând se pune însă problema reparațiilor de întreținere curentă, acestea cad în sarcina chiriașului, dacă în contract nu este prevăzut altfel. „Cât privește situația semnalată astăzi, legea nu lasă loc la interpretări. Astfel, dacă în interiorul contractului de închiriere, locuința are nevoie de reparații care nu suportă amânare până la sfârșitul perioadei contractuale sau a căror amânare ar expune casa pericolului de a fi distrusă, atunci chiriașul trebuie să-și restrângă spațiul de locuit, pentru a permite efectuarea reparațiilor, chiar dacă i se dă peste cap tot confortul” – a completat consilierul juridic. Atenție, însă, dacă se întâmplă ca reparațiile să dureze mai mult de 10 zile, prețul chiriei va fi scăzut proporțional cu timpul și cu partea bunului de care chiria-șul a fost lipsit. De asemenea, actuala legislație în materie civilă dă posibilitatea chiriașului de a rezilia contractul dacă, în timpul efectuării reparațiilor, locuința devine improprie pentru întrebuințare. Și nu în ultimul rând, chiriașul are dreptul la o scădere proporțională a chiriei, dacă lucrurile nu sunt remediate de îndată și chiar la despăgubiri dacă acele vicii îi afectează viața, sănătatea sau integritatea corporală.