Când este posibilă rechemarea din concediu

„Pe motiv că n-am respectat programarea și a fost nevoie de mine după ce am plecat în concediul de odihnă prin cerere aprobată, nu de capul meu, șeful s-a ambiționat și m-a sunat să mă întorc la muncă. Mi-a spus la telefon că-mi face rechemare din concediu după cum îi dă voie legea, că și-așa am avut o grămadă de libere. E corect așa ceva? Eu mi-am făcut rezervare la munte, am cheltuit niște bani pe drum și nu mi se pare corect. Aș vrea să mai știu dacă e legal să ai numai 20 de zile concediu de odihnă. Sora mea are 25 de zile, nu e aceeași lege pentru toată lumea? S-a lăsat cu ceartă și de la situația asta nu mai am viață la firmă” (P. G.).Da, rechemarea din concediu este o procedură permisă de lege, dar numai dacă situația o impune. Mai exact, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă fără să fie acuzat că ar face un abuz. Salariatul trebuie să știe însă că în astfel de situații, firma are obligația să-i deconteze toate cheltuielile (ale lui și ale familiei sale), presupuse de revenirea la muncă din locul unde își petrecea concediul de odihnă.Cât privește durata concediului de odihnă anual, potrivit actualei legislații, aceasta trebuie să fie de cel puțin de 20 de zile lucrătoare. Referitor la sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Efectuarea concediului de odihnă se realizează, într-adevăr, în baza unei programări, iar salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia, pentru a evita astfel eventuale probleme.