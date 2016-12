Când este legală pensionarea „forţată“

Când este legală pensionarea „forțată“

Pensionarea înainte de termen poate fi o soluție legală mai avantajoasă decât concedierea sau trimiterea în șomaj, însă numai în anumite condiții. Care sunt acestea, aflați în continuare.De regulă, când un angajat are impresia că este obligat să ia o decizie absolut personală, primul lui gând este să-l acuze pe angajator de abuz. Fără doar și poate că, în multe situații, așa este - ne-a confirmat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Însă, înainte de a se lansa în acuzații nefondate, le-ar sugera salariaților care se consideră nedreptățiți să aibă o discuție cu juristul firmei sau cu altă persoană calificată în acest domeniu, pentru a se lămuri dacă e vorba despre un abuz sau despre o alternativă mai avantajoasă pentru el, permisă de lege: „Faptul că unii nu se informează înainte, iar când ajung în instanță, pierd procesul împotriva angajatorului, este o do-vadă că nervozitatea și acțiunile pripite nu ajută”.Cerc viciosIar când motivul discordiei îl constituie „forțarea” angajatului să iasă la pensie, este clar că lucrurile scapă de sub control. O situație de acest gen ne-a reclamat astăzi o cititoare, extrem de supărată că „a fost aburită” să depună cerere pentru pensionare anticipată parțială, cu toate că mai are patru ani până la pensionarea pentru limită de vârstă: „E ceva ce nu s-a văzut în ziua de azi. Cei mai în vârstă sunt obligați să iasă la pensie, iar tinerii nu sunt angajați, pe lipsă de experiență. Cum se dau legi ca și femeile să iasă la pensie la 65 de ani, dacă te obligă să ieși la pensie anticipată? Îți mai și râd în nas, că se respectă legea și fac lucruri omenești, în avantajul salariatului. Unde s-a auzit ca pensionarea forțată să fie legală și omenească?”. Femeia susține că motivul invocat de angajator pentru a o convinge să se pensioneze înainte de termen este situația financiară grea a firmei, chiar închiderea acesteia în viitorul apropiat: „Suntem multe femei în colectiv, iar șefa mi-a explicat că decât să mă dea afară sau să mă trimită în șomaj, e mai avantajos pentru mine să ies la pensie anticipată. După aia am aflat că, la anticipată, ți se taie aproape juma’ din pensie… am crezut că fac infarct! Problema e că am semnat, dar vreau să știu dacă pentru forțarea asta pot să-i dau în judecată, ca să mă țină în continuare la muncă”.Alternative „omenești“ și legaleSub nicio formă, angajatorii nu au dreptul să forțeze angajatul să accepte pensionarea anticipată, chiar dacă apreciază că este o soluție mai avantajoasă pentru salariat. Însă, în loc să fie concediați sau trimiși în șomaj, angajații care îndeplinesc condițiile pentru pensionarea anticipată parțială pot să accepte (de bunăvoie și nesiliți de nimeni), retragerea din activitate înainte de termen ca pe o alternativă „omenească”, dar și legală în același timp, a completat M. Crivea. De asemenea, o altă alternativă legală care permite pensionarea anticipată peste voința salariatului este încetarea de drept a contractului de muncă. Atenție!, însă, acest lucru este posibil în cazul dizolvării angajatorului, însă numai de la data la care și-a încetat efectiv activitatea. De asemenea, potrivit reglementărilor Inspectoratului de Muncă, un angajator nu ar avea motive să oblige salariatul să se pensioneze anticipat din moment ce legea îi permite alte forme legale de încetare a contractului de muncă, precum concedierea sau trimiterea în șomaj.Dacă însă angajatul a apucat să semneze cererea de pensionare anticipată parțială, contractul său va înceta de drept exact la data comunicării deciziei de pensionare - precizează Kristina Mutiș, purtător de cuvânt la Casa de Pensii Constanța. Însă, dacă el va dori să muncească în continuare, va trebui să obțină acordul fostului angajator și, evident, să renunțe la pensia anticipată.