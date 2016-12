Când doi se despart, vrăjitoarele care „împreunează cupluri“ câştigă la greu!

Când doi se despart, vrăjitoarele care „împreunează cupluri“ câștigă la greu!

Credința în puterile miraculoase de vindecare ale vrăjitoarelor datează dinaintea creștinismului. În antichitate, de exemplu, fenomenul era atât de răspândit, încât vraciul sau vrăjitorul era un personaj nelipsit de la curțile împărătești sau regale, de multe ori, deciziile conducătorilor fiind luate la sfaturile acestor persoane, considerate a deține puteri supranaturale. În zilele noastre, parcă la con-curență cu cele mai sofisticate tehnici, practica vrăjitoriei n-a dispărut din peisaj, dimpotrivă, a luat amploare, lăsând impresia credulilor că este realizată de cele mai bune specialiste în IT. Asta, pentru că personaje gen... tămăduitoarea Maria, Ana, Ioana etc. te îmbie să apelezi cu încredere la serviciile lor pentru a scăpa de necazuri din fața unor computere performante, având lângă ele telefoane mobile de ultimă generație. Cu toate că niciodată nu a crezut în puterile lor supranaturale, o scenă cu un grup de vrăjitoare, postate în luna februarie a acestui an chiar la intrarea în Parlamentul României, unde își făceau numărul pentru „a fi frăție în Parlament și pentru a îndepărta răul flăcării violet!!”, au determinat-o pe Viorica M. (33 ani), să apeleze la serviciile „tămă-duitoarei Ioana, speranța tuturor celor cu probleme și necazuri, așa cum se prezintă la rubrica de publicitate a multor ziare”. Cum tânăra se afla într-o situație din care speranța dispăruse, a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Ioana, vrăjitoarea care se lăuda, într-un spațiu generos din publicitatea unui ziar, „că rezolvă cazuri lipsite de orice speranță”. Dar s-o lăsăm pe Viorica să-și prezinte povestea: „În primul rând vreau să atrag atenția că am făcut ce am făcut din disperare și prostie, lucru pe care nu-l recomand și altora care au, la un moment dat, o situație grea în față. După o relație frumoasă, m-am cununat cu cel pe care îl credeam un înger. Exact în seara în care aniversam un an de căsătorie și ne aflam într-un restaurant, alături de ai noștri dragi, mi-a spus la ureche, destul de tare, toți au auzit: «Nu știu de ce, dar abia în seara asta mi-am dat seama că noi doi nu prea suntem compatibili! Sper să-mi apreciezi sinceritatea!». Am rămas blocată și am pus totul pe seama băuturii, cu care se cam întrecuse. Dar era sărbătoarea noastră și trebuia să facem față cumva. Abia după ce am ajuns acasă mi-am dat seama că lucrurile nu sunt simple. Mi-a aruncat cadoul pe masă, apoi a intrat în baie. Erau gesturi brutale, pe care nu le-a făcut cu nimeni, darămite cu mine! Am lăsat cadoul nedesfăcut și am început să plâng în hohote, fără ca el să dea vreun semn de viață. După ce m-am descărcat un pic, am vrut să vorbesc cu el. Adormise însă pe canapeaua din sufragerie îmbrăcat. Toată noaptea m-am agitat, încercând să-i găsesc circumstanțe atenuante, fără a găsi mare lucru”. Copleșită de manifestările ciudate ale soțului său, tânăra a căutat soluții pentru a-și salva căsnicia, citind tot felul de cărți. În toată această perioadă, însă, a observat că soțul său prinsese o ură imensă și inexplicabilă pe tot ceea ce însemna personaj feminin, mergând până la a-și urî propria mamă, soră, soacră, prietene de familie, cărora le-a interzis să-i mai calce pragul. „Avea și momente când îi părea rău, se jura că mă iubește mai presus decât orice, își cerea scuze în genunchi, el însuși fiind incapabil să-și explice de unde provenea acea ură. După care, uita totul și o lua de la capăt! M-am luptat cu mine însămi o bună perioadă, apoi m-am spovedit duhovnicului, care m-a sfătuit să merg mai des la biserică și să țin posturi în anumite perioade. Despre îmbunătățirea stării soțului meu, nici vorbă!“. Când doi se agită, al treilea câștigă! Nemaiputând suporta calvarul, tânăra a început să frunzărească ziarele, și din abundența de reclame în care așa-zise tămă-duitoare, prezicătoare și clar-văzătoare... moderne te îmbie să apelezi la puterile lor miraculoase, a pus ochii pe Ioana - cea care „împreunează cupluri destrămate; garantat și prin telefon”. Așa că a sunat-o la numărul înscris în reclamă și a început… tratativele, în care banii erau punctul forte: „Mi-a spus că este cea mai puternică tămăduitoare din România și că situația mea e pentru ea simplă ca bună ziua, dar că, totuși, pentru ritual are nevoie de multe obiecte, care costă. După ce a aflat că am ceva probleme cu banii, mi-a spus că are suflet bun și e dispusă să negocieze, dar dacă plătesc bine, o să mă bage peste rând și o să-mi rezolve problema în 48 de ore. Simțind că nu par încrezătoare în spusele ei, mi-a spus de cel puțin șase ori că este autorizată, că scrie asta și în reclamele din ziare. I-am spus că eu am nevoie de o vrăjitoare la Constanța și mi-a recomandat o ucenică de-a ei. Mi-a dat un număr de telefon, am sunat-o și ce a urmat, intuiți probabil: jecmăneală curată fără nici un efect. Culmea e că am plusat și i-am făcut și alte cadouri vrăjitoarei, parcă eram hipnotizată. Soțul meu a ajuns până la urmă la spitalul de psihiatrie Palazu, având psihoză bipolară, iar eu am datorii cât încape”. Statul trebuie să le taxeze Tânăra știe că nu poate culege compasiune din partea nimănui, nici nu are nevoie de așa ceva. În schimb, nu înțelege cum este posibil ca astfel de personaje să declare că serviciile lor sunt „autorizate”, iar pe de altă parte, se întreabă de ce autoritățile statului le permit „să-și facă numărul? Statul ar trebui să le taxeze la câți bani iau, măcar cu impozit pe averile uriașe care, bag mâna în foc, nu pot fi justificate! Tot e criză și nu sunt bani! Credeți că nu se face nimic din cauză că și politicienii le calcă pragul?”. Dumneavoastră care credeți că ar fi motivele datorită cărora vrăjitoria, în loc să dispară, ia amploare, sufocând ziarele cu anunțuri care mai de care mai pestrițe?