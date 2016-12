Când devine asociaţia „stăpână“ pe apartamentul locatarului

Când devine asociația „stăpână“ pe apartamentul locatarului

Se știe că majoritatea apartamentelor „comuniste“ nu oferă un spațiu generos, de aceea proprietarii aleg varianta modificării încăperilor prin extinderi, de regulă prin dărâmarea unor pereți. Pentru a putea face acest lucru, e nevoie de nenumărate avize, mulți bani și multă alergătură. Ca și când n-ar fi suficient, mai trebuie „să dea raportul“ și asociației de proprietari!Oamenii se plâng că pe parcursul obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construcție, birocrația românească le pune adesea bețe-n roate. La toate astea se mai adaugă și atitudinea vecinilor „binevoitori”, care abia așteaptă să audă o lovitură de ciocan în casa alăturată și să dea buzna să reclame: „E casa ta, ești proprietar, vrei să-ți faci un pic de confort la cutiile comuniste și trebuie să dai socoteală în stânga și-n dreapta. Sunt de acord cu autorizația de construcție, dar nu înțeleg pe ce motiv mai trebuie să dai raportul și la asociație, să se facă ședință, să se aprobe! Adică, să ceri aprobare la aprobare! Cred că românul s-ar termina dacă ar dispărea birocrația!” (Ligia Grigore). „Mi se pare normal să ai autorizație pentru demolările în apartament, dacă ar sparge fiecare după capul lui, ar cădea blocul. Dar de ce durează așa de mult să obții o autorizație? Teoretic, se promite autorizația în trei luni, practic, poți să aștepți și un an! Dacă tot e nevoie și de aprobarea primăriei, și a asociației, de ce nu se poate ca președintele asociației să se ocupe de obținerea autorizației, ne-ar scuti de atâta alergătură? Că tot se face asociația stăpână și pe apartamentul omului!” (M. Tirea).Limitele proprietaruluiFără doar și poate că asociația de locatari nu poate lua dreptul proprietarului de a aduce îmbunătățiri sau modificări proprietății sale individuale după cum dorește. Oricât ar fi însă de proprietar, locatarul nu poate face schimbări în apartament fără a respecta întrutotul legislația privind autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructive. Totul, din cauză că, oricât de proprietar ar fi, nimeni nu-i permite să pună în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietății individuale.Pe de altă parte, oricât de proprietar ar fi, după cum ne-a confirmat și președintele UAP Constanța, Marcel Dragu, cel care locuiește la bloc nu poate schimba aspectul sau destinația proprietății comune și fără a obține în prealabil acceptul din partea asociației de proprietari. Așadar, în aceeași ecuație intră obligația proprietarului… de a da raportul atât autorităților locale, cât și reprezentanților asociației de proprietari.Blocul trebuie protejatAșadar, zidurile dintre apartamentele sau spațiile alăturate care nu fac parte din structura de rezistență a clădirii și din proprietatea comună pot fi reamplasate prin acordul între proprietarii apartamentelor sau spațiilor respective, pe baza autorizației de modificare a construcției, eliberată de autoritatea publică locală, dar și cu înștiințarea asociației. De asemenea, zidurile dintre apartamente sau spații și proprietatea comună care nu fac parte din structura de rezistență a clădirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, tot în baza hotărârii majorității proprietarilor și a autorizației de modificare a construcției eliberate de autoritatea publică locală. Toate aceste obligații vizează controlul asupra stabilității clădirii, nicidecum tendința asociației de proprietari sau a primăriei de a se face stăpână pe apartamentul omului. De aceea, oricât ai fi de proprietar, nu ai voie să faci modificări în apartament până nu ți se confirmă faptul că acestea nu vor influența structura de rezistență a respectivei clădiri. Or, pentru asta, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să găsești un arhitect care să-ți facă proiectul, după care să ceri restul avizelor, autorizațiilor etc. etc.