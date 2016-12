Veterinarul pe recepție

Când devin papagalii agresivi

„Cât timp a stat soacra mea la noi, papagalul a fost liniștit. De când a rămas singur, e tare agresiv, iar copilului nostru, în vârstă de trei ani, îi e frică de el. L-am luat de micuț, acum are un an și o lună, ne e greu să renunțăm la el. Tot ce vrem e să știm din ce cauză e așa de agitat și cam câți ani trăiește un papagal? Ludmila Krasovschi”.v v vÎntr-adevăr, există și posibilitatea ca, aparent fără nici un motiv, papagalul să devină agitat și agresiv. După cum ne-a explicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, astfel de manifestări sunt posibile după ce exotica pasăre împlinește un an de viață. Cei care se bucură de compania acestor delicate păsări știu că se pot juca la nesfârșit cu ele când sunt încă mici. După ce ajung însă la maturitate, încep să-și schimbe comportamentul, sugerându-le stăpânilor că trebuie să-și schimbe comportamentul. Indiferent de situație și de cât de atașată este familia dumneavoastră de peruș, doamnă Krasovschi, veterinarul nu recomandă să fie ținut în casă cât timp observați că este agresiv. Cu atât mai mult cu cât aveți și un copil mic, riscul de a fi mușcat este iminent.Însă, înainte de a lua o decizie, medicul vă recomandă să duceți pasărea la un veterinar, pentru că, în situația prezentată, comportamentul celor din familie este esențial, existând toate șansele ca dacă știți cum să vă purtați cu el, să redevină pasărea prietenoasă de dinainte.Media de vârstăPapagalii de talie mică trăiesc între 10 și 15 ani, însă cei de talie mare pot atinge și 75-80 de ani. La crescătorii din țara noastră, perușii sunt specia cel mai des întâlnită.