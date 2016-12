Când depui o reclamaţie la OPC

Când depui o reclamație la OPC

„Am o problemă cu firma de re-partitoare, am fost la OPC să reclam și m-au întrebat dacă am încercat să rezolv direct cu firma. Adică, mă trimit în gura lupului? Am vorbit altădată, ei au mereu dreptate, altă speranță decât OPC nu mai am” – ni s-a plâns A. Dumitru.v v vPotrivit reglementărilor ANPC, reclamația la agenția teritorială de protecția consumatorului se depune după ce se încearcă rezolvarea pe cale amiabilă a problemei cu operatorul economic care a comercializat produsul cu vicii sau a prestat defectuos un anume serviciu. Dacă nu se ajunge la o înțelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor.Primirea reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic respectiv. Potrivit prevederilor legale, reclamațiile și sesizările se fac în format scris sau în format electronic și se transmit prin poștă clasică sau electronică la sediile comisariatelor județene ori se depun personal.Esențial! Reclamația sau sesizarea se face în nume personal și se rezolvă în termenul legal, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.