Când are voie preşedintele să treacă peste voinţa locatarilor?

Când are voie președintele să treacă peste voința locatarilor?

Cu toate că, legal, hotărârile adunărilor generale trebuie luate cu votul majorității membrilor asociației de proprietari prezenți la adunare, există situații când președintele are votul decisiv, lucru mai puțin cunoscut de locatari. Despre ce este vorba, aflați din rândurile de mai jos.Cu toate că în statutul propriu al asociației de proprietari, în afara celor din legislație, mai pot fi incluse și alte condiții privind luarea unor hotărâri de interes comun, în nicio situație hotărârea nu este legal valabilă dacă nu există acordul a cel puțin jumătate plus unu din voturile celor prezenți la adunarea generală convocată sau reconvocată. Nu degeaba se spune că adunarea generală este suverană. Iar când este vorba despre hotărârea de racordare la rețeaua de gaze naturale, de exemplu, practic, în cazul unui vot la egalitate, se intră într-un cerc vicios. Totul, din cauză că deși pentru branșare este obligatoriu acordul de principiu a 50 la sută plus unu din totalul locatarilor (chiar și de pe o singură scară), ulterior, este suficient ca un singur proprietar să se racordeze efectiv la gaze, Congaz neavând nicio problemă în acest sens.Asupra acestei situații „ciudate” au dorit să atragă atenția mai mulți locatari (în numele cărora ne-a contactat Valer Ilie), a căror inițiativă de racordare la gaze a intrat într-un blocaj. Totul, din cauză că la adunarea generală convocată pentru aprobarea acestei ample lucrări s-a intrat la… balotaj, cum se spune, jumătate dintre locatari fiind pentru, jumătate categoric împotriva acestei inițiative: „Așa s-a nimerit, nu ne-am vorbit înainte, a ieșit vot paritar și nu am reușit să ieșim din balotaj din cauza unor ambiții și răzbunări personale. Mai mulți locatari vrem să ne punem centrale de apartament, ca să terminăm cu toată nebunia cu facturile la RADET, am început demersurile în vară, dar ne-am împotmolit la ședință, unde am pus în discuție să ne racordăm toate cele patru scări ale blocului la Congaz. Unii s-au plâns că n-au bani pentru luxul ăsta, alții că nu-și pun ei bombe în bloc, au copii sau bătrâni care stau singuri acasă și le e frică… Alții cred că nu se merită efortul, că n-o să scadă cine știe ce facturile… Alții sunt comozi… Atunci am încercat să facem lucrarea numai pe scara noastră. Dar nici așa nu reușim să obținem acordul a jumătate plus unu, cum cere Congaz. Chiar nu poate Congaz să treacă peste această condiție? În fond, e vorba de un singur vot… În plus, ni se pare o formalitate, din moment ce e doar un acord de principiu, că după aia fac racordul și la o singură familie, cunosc cazuri concrete!”.La mâna președinteluiÎntr-adevăr, de la Congaz ni s-a confirmat că cererea pentru branșare chiar și pe o singură scară de bloc se face în numele asociației de proprietari, iar una dintre condiții este acordul a jumătate plus unu din numărul proprietarilor. Cum pot fi, totuși, depășite momente de genul celei prezentate mai sus ne-a explicat Mihai Ulmeanu, reprezentantul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, care a precizat că în situații excepționale, pentru probleme care îi vizează direct, hotărârile pot fi luate prin acordul scris al proprietarilor unei scări sau unui bloc, membri ai asociației, pe bază de tabel nominal, însă tot cu majoritate de voturi, respectiv jumătate plus unu. Când se întâmplă să se ajungă însă la un vot paritar, situația poate fi deblocată prin votul președintelui asociației de proprietari, al cărui vot este decisiv prin lege.Adevăratele piedici le pune RADET„Când se află în situații aparent fără ieșire, e bine să fim contactați la uniune, lucru care se și întâmplă în mod curent. Însă adevărata greutate, adevăratele piedici când e vorba de branșarea unui bloc sau scări de bloc la gaze le pune RADET-ul, care găsește tot felul de motive să nu accepte debranșările. Le e teamă că-și vor pierde clienții, s-a întâmplat asta în multe orașe din țară în ultimul timp…” – ne-a mai spus M. UImeanu, care îi invită pe locatarii care, la un moment dat, nu găsesc soluții pentru rezolvarea problemelor de interes comun, să ceară sprijinul UAP (cu sediul în strada Jupiter nr. 11, Constanța).