Când ajung locatarii… la mâna preşedintelui asociaţiei

Când ajung locatarii… la mâna președintelui asociației

Ori de câte ori locatarii trebuie să decidă asupra unei chestiuni de interes comun, în afara situațiilor de maximă urgență, fără votul majorității nu pot întreprinde nimic. Și, totuși, un reprezentant al asociației are dreptul să treacă peste voința locatarilor fără să fie deasupra legii.Și la bloc funcționează expresia „În casa mea, fac ce vreau!”. Dovadă că în multe asociații există percepția că pentru „chestiuni arzătoare”, cum ar fi, de exemplu, montarea de repartitoare de costuri pentru căldură sau branșarea la rețeaua de gaze naturale, este suficient să-și dea acordul numai persoanele interesate, pentru ca apoi să se treacă la treabă, din moment ce lucrările sunt suportate din buzunarul fiecăruia, nicidecum al asociației. Pe de altă parte, deși în statutul propriu al asociației, în afara condițiilor impuse de lege, în statutul propriu al asociației poate fi inclusă orice reglementare dacă aceasta vizează interesul comun, nicio hotărâre nu poate fi luată în lipsa acordului a măcar jumătate plus unu din totalul voturilor celor prezenți la adunarea generală. Iar dacă se întâmplă ca votul să fie paritar, se intră în blocaj. Aceste restricții sunt de neîn-țeles pentru mulți locatari: „Toată iarna ne-am plâns pe umăr din cauza întreținerii așa de scumpe, iar imediat ce s-a întrerupt căldura, am făcut o adunare cu două punc-te la ordinea de zi: ori să ne racordăm la gaze, ori să trecem pe repartitoare. Fix jumătate au votat pentru gaze, la repartitoare au ieșit foarte puține voturi. Am fost la Congaz, dar mi s-a spus că dacă nu avem hotărâre de la asociație cu acordul a jumătate plus unu din locatari nu au cum să ne aprobe dosarul, pentru că ar fi ilegal. E vorba de un singur vot, e ca și cum dacă eu și soția vrem să facem o investiție, iar soacra nu e de acord, s-a rupt filmul! Sunt chestii de neînțeles pentru noi!” – este de părere Aneta Amariei, căreia i se pare o exagerare această „strictețe comunistă”.Depășirea balotajuluiÎntr-adevăr, solicitările pentru branșarea la gaze din partea celor care locuiesc la bloc nu se fac în nume propriu, oricât de ciudat le-ar părea unora. De la Congaz ni s-a confirmat că, potrivit reglementărilor actuale, cererea se depune în numele asociației de proprietari, însă nu înainte ca jumătate plus unu din totalul proprietarilor să-și fi dat avizul. Iar în situații de balotaj, precum cea sesizată de cititoarea noastră, Nicolae Stan, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că, practic, în astfel de momente, locatarii sunt la mâna președintelui. Totul, din cauză că în situații excepționale, însă numai și numai pentru probleme care îi vizează direct, hotărârile pot fi luate prin acordul scris al proprietarilor, membri ai asociației, pe bază de tabel nominal, însă tot cu majoritate de voturi, respectiv jumătate plus unu. Dacă se ajunge la un vot paritar, situația poate fi deblocată prin votul președintelui asociației de proprietari, al cărui vot este decisiv prin lege.UAP, dispusă la colaborare„Într-adevăr, imediat ce s-a întrerupt căldura a și început iureșul debranșărilor, pentru a fi timp să se treacă pe gaze. Oamenii caută soluții care să le reducă întreținerea cât mai mult posibil. Timpul trece repede, dacă nu acționează rapid, pot pierde trenul și în acest an!” - ne-a mai spus Nicolae Stan, care le recomandă asociațiilor aflate în situații de blocaj să con-tacteze Uniunea Asociațiilor de Proprietari (cu sediul în strada Jupiter nr. 11, Constanța). Cât privește „strictețea comunistă” la care face referire cititoarea noas-tră, în segmentul asociațiilor de proprietari, legislația are nevoie de o serie de modificări și adaptări, iar UAP a făcut și face în continuare demersuri în acest sens.