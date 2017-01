„Canci” trotuare circulabile, „canci” respect pentru constănţeni!

„Canci” trotuare circulabile, „canci” respect pentru constănțeni!

Suprasaturați să tot calce în… craterele din trotuare, să-și strice încălțămintea sau să-și rupă picioarele, oamenii îl avertizează pe edilul șef al Constanței că… fișa postului nu-i dă dreptul să-i desconsidere la nesfârșit, reamintindu-i că nu pentru asta este plătit din contribuțiile lor! Ziarul nostru a repetat de-a lungul tuturor mandatelor de primar ale lui Radu Mazăre că reparația trotuarelor sau eliberarea acestora de mașini nu reprezintă o prioritate a edilului șef. Cititorii noștri știu că primarul (o persoană „motorizată, care circulă pe jos doar în incinta propriei case”) are treburi mult mai… importante decât să se ocupe de starea trotuarelor, „cele mai proaste din lume la ora asta, parcă ar fi bombardate!” (Doina Simion, 39 ani) și nu îi pasă că, deși în fiecare campanie electorală a promis că îi va scăpa de acest calvar, după ce a fost uns ca primar le-a servit din abundență… praf în ochi! Dovada acestei realități sunt și comentariile postate online la articolul „Domnule primar, redați-ne dreptul de a circula pe trotuare!”, apărut în Cuget liber din 26-27 septembrie a.c., pe care le redăm în continuare: Oraș aservit „pilelor, abuzurilor etc.!” „Apreciez că acest ziar mai poate «respira» în orașul aservit pilelor, relațiilor, abuzurilor etc. După ce au aprobat ridicarea unei case mortuare între blocuri și o școală pe Ștefan Mihăileanu, s-au gândit probabil că e anotimpul pomenilor electorale și au început să taie ultimii pomi din zona străzilor Castanilor, Luminișului, Panait Mosoiu etc. Deja încetez să mă mai oftic…” - de la Pitbull. Maidanezii, altă pacoste! „Un trotuar denivelat? Asta e nimic pe lângă maidanezii care mișună pe străzi! Ca și cum străzile sunt proprietatea lor!” - este de părere semnatarul comentariului, care s-a prezentat sugestiv: „Antimaidanez”. Rușinos! „Chiar în fața primăriei, trotuarul a fost desființat pe o porțiune de circa 50 de metri pentru un restaurant în aer liber și câteva locuri de parcare, iar pietonii trebuie să meargă numai pe trotuarul de vizavi sau, dacă au curaj, pe carosabil. Cine este proprietarul acestui restaurant, ce pile a avut, ce șpăgi s-au dat pentru autorizație, este legală blocarea unui trotuar pietonal? Aceeași blocare a trotuarului (și lumea trebuie să coboare pe carosabil) este și la restaurantul de lângă fostul cinema Popular. În aceste condiții, credeți că domnul primar ar putea gândi o soluție de deblocare a trotuarelor de autoturisme? Să fim serioși!” - de la „Constănțean”. Caldarâmuri - pe post de trotuare „Situația dezastruoasă a trotua-relor este veche...” - este de părere un alt „Constănțean”, care conștien-tizează că „Mazăre cunoaște problema, dar îl doare în fund. Interesant este că se vorbește mereu de trotuarele din centru ocupate de mașini, însă nimeni nu se plânge de caldarâmurile zise trotuare din străzile lăturalnice. Dacă vreți să vă rupeți picioarele, să vă scâlciați pantofii, mergeți pe... trotuarele de pe străzile 1907, Decebal, Daciei, Sarmisegetuza, Mihai Dumitru, Olteniei, Atelierelor etc. Le-am citat numai pe acestea, câteva, unde nu există nici o mașină parcată pe trotuar, dar și așa ele sunt impracticabile. Gropi, rădăcini, valuri și crevașe. Mazăre! Când ai să înțelegi că ești... servitorul orașului și nu proprietarul lui? Nu ai nici un simț gospodăresc? Lasă-i pe alții, cedează locul înainte să fii obligat!”. Suprasaturație… „Omule, ne-am săturat de tine!” – de la Liana. Sistematizare pe ritm de samba „Arhitectul înțelept a gândit parcarea b-dul Mamaia 60 în timp ce dansa «Lambada» în Mamaia. «Ingineru» să ne spună cât spațiu mai rămâne liber din trotuar dacă un autoturism parchează acolo cu roțile din față lipite de bordură? Apoi să ne explice și ce siguranță ai dacă pleci cu spatele din parcare direct în bulevard? Așa sistematizare să-i faceți lui Grivei în curte, dacă vreți să nu turbeze, domnule primar!” – comentariu postat de „abc”. Săgeți cu iz electoral „Să trăiască dom’ primar și să mai iasă primar până la pensie! Deci avem primar care e fotomodel, zboară cu parașutele, se dă în mașini din alea tari, se dă cu barca de viteză, se urcă pe sfoară să vopsească pereți, se dă în bărci, în yacht, în toate alea și voi ce vreți?? Trotuar? Păi și ce să faceți cu el? Păi ia-ți mașină, că de aia ești de la oraș... sau ia-ți măcar un... scheitbor’, să mergi și pe patru roți ca șmecherii, pe șosea și să-l parchezi pe bulevard, să-i vadă lumea gențile cu spitze!” – de la „mine”. Adevăratele probleme ale urbei „Toate comentariile postate sunt reale. Pe lângă trotuare - doar cu numele, deoarece sunt impracticabile -, mai amintim o serie de probleme foarte grave: câini maidanezi peste tot, hoți de buzunare, cerșetori, mafioți în orice colț al Constanței. Gunoiul și mizeria sunt la ele... acasă; indicatoare care nu se văd de crengile pomilor sau marcaje lipsă; iluminat public pe timp de lumină naturală; WC-uri încuiate sau insuficiente; fumatul în toate locurile publice; în piețe tronează interlopii etc. - acestea ar trebui să fie problemele zilnice de rezolvat de pe agenda unui edil responsabil, a unui gospodar autentic. Din păcate, municipiul Constanța și implicit constănțenii s-au pricopsit cu un primar pe care, din tinerețe, nu-l interesa învățătura - așa cum susține chiar el - ci fetele și valuta străină (adăugăm noi!). De când a fost votat primar, printre alte... realizări, se preocupă numai de afacerile lui &Co. și să împartă lunar pachete de alimente pensionarilor nevoiași, pentru a-și asigura votul acestora. Să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de Mazăre, care a transformat județul în feuda lui, în... republica lui Mazăre” – de la George. Dreptul de a circula pe trotuare, încotro? „Asta e cea mai mare tâmpenie făcută vreodată… Mai bine fără locuri de parcare decât fără trotuare!” - susține un alt cititor al ediției noastre electronice, care s-a semnat „a”. Canci trotuare, canci voturi! „Domnule Mazăre! Sunt convins că aveți treburi mult mai importante decât trotuarele, mai ales că sunteți o persoană motorizată, care nu circulați pe jos decât între sufragerie, dormitor și budă, iar în afara locuinței, doar în caz de cutremur. Sunt fericitul bunic al unei perechi superbe de gemeni și, dacă ați fi primit câte un leu pentru fiecare înjurătură pe care v-am adresat-o, plimbându-mi nepoții pe trotuarele orașului, acum v-ați fi dublat averea. Dar cum cu înjurăturile nu pot decât să mă descarc nervos, am pus toți prietenii și cunoscuții care mă însoțesc în plimbările prin oraș și văd cum se rup roțile la cărucior (am schimbat două cărucioare până acum!) prin gropile trotuarelor și cum ies cu copiii pe carosabil pentru că nu am loc pe trotuar de mașini, să jure că nu vor mai vota în viața lor cu Radu Mazăre și PSD. Deocamdată am strâns cam 50 de voturi negative, dar promit ca până la alegerile locale să depășesc cifra 200!” – comentariu postat de Karadeniz. Limbajul trivial – la rang de complimente? „Canci”, „Să mă pupe în fund!” – sunt doar două dintre formulările „iubite de scumpul nostru domn primar, slobod la gură chiar și atunci când îl vede o țară întreagă la televizor. E clar că nu-i pasă cum îl judecă oamenii și mă întreb de ce s-ar sinchisi că noi, plătitorii de taxe, ne rupem picioarele în trotuare? CNA-ul a sancționat vreodată posturile de televiziune care permit aceste ieșiri ale domnului Mazăre? De ce nu este scos afară din platou? Nu că ne-ar încălzi cu ceva, dar ar putea fi un avertisment serios că o funcție publică trebuie respectată în orice situație, dacă respectul pentru alegători nu intră în ecuația aleșilor decât atunci când ne cerșesc voturile!” - este de părere R. Dimitriu (37 ani), alăturându-se tuturor celor care s-au săturat să servească din partea primarului eternul… canci! Dar un „canci” pe banii și nervii constănțenilor!