Campaniile politice murdare îi învrăjbesc pe români

Mai mulți cititori atrag atenția „televiziunilor care se simt cu musca pe căciulă că prin practici comuniste gen intoxicare de presă și spălare de creier”, românii nu vor putea alege niciodată ce este mai bine pentru România! Urmărind cu atenție felul cum se joacă... meciurile politice în această perioadă, mai mulți cititori tind să creadă că dacă nu ar fi asistat la o campanie electorală murdară în cel mai adevărat sens al cuvântului, dacă toți candidații și-ar fi susținut, chiar seară de seară, pe postul național de televiziune, la care toți românii din țara asta au acces, cum vor pune atribuțiile constituționale pre-zidențiale în slujba cetățenilor, atunci susținătorii unui candidat sau ai altuia s-ar fi contrat, și ei, pe idei, nicidecum pe „filmulețe și alte mizerii”, a căror autenticitate nu și-o asumă nici măcar cei care le-au aruncat pe televiziuni, și ar fi votat în cunoștință de cauză, nicidecum emoțional, pentru că așa nu mai ajungem nicăieri. l Daniel M. are 39 de ani și ne-a mărturisit că pentru el, prieteniile au fost întotdeuna mai presus decât politica, deși nu toți amicii pe care îi are sunt de aceeași parte a baricadei: „Regret enorm că din cauza mizeriei din această campanie mi-am pierdut cel mai bun prieten, prietenul meu de suflet. Războiul l-am purtat pe acel filmuleț, despre care fiecare avem o altă părere. S-a supărat așa de tare pe mine, m-a făcut comunist, mânjit cu roșu din cap până în picioare, m-a acuzat că sunt de partea lui Geoană numai pentru că primarul Constanței mi-a aprobat o afacere, lucru pe care nu-l neg, dar aprobarea a fost legală. Campania o să treacă, nu știu cine va ajunge președinte, dar ce știu sigur e că prietenul meu cel mai bun mi-a spus adio pentru totdeauna. S-a jurat pe Biblie, dacă vă imaginați așa ceva! Eu cred că dacă politicienii, de toate culorile, ar fi fost capabili ca în anul 2009 să ne servească programe clare și nu isterii, care să transforme pe zi ce trece această campanie într-un război, zâzania asta între români nu ar fi existat, nici pe forumuri, nici la televizor, nici în presă. Dar când se merge prea departe, iar tonul scandalului nu îl dau românii, ci politicienii, dumneavoastră cine credeți că poartă răspunderea?”. l Arielei Neag, 34 ani, îi repugnă sintagma „Asta-i România în care trăim!” și ușurința cu care este ea rostită în orice împrejurare, ca și când mesajul ar fi al unui salut politicos către celălalt: „Eu aș zice asta e politica românească, nicidecum România în care trăim! De ce? Pentru că în România cetățenii onești sunt majoritari, nu politicienii, și mai cred că nimeni nu poate să mă contrazică. Iar cetățenii români, în marea lor majoritate, fie tineri, fie vârstnici, sunt corecți, muncesc onest, sunt cinstiți, nu mint și nu se pretează la orice doar ca să se prindă reciproc în plasă. Ei se supără cu adevărat atunci când politicienii îi iau de fraieri la nesfârșit. Iar o campanie murdară, în care unii politicieni răcnesc din toți rărunchii că albul e negru și invers, ce poate să aducă altceva între români decât zâzanie și confuzie? Pe de altă parte, nu înțeleg de ce Televiziunea Română nu ne ține mai ocupați cu dezbateri oneste și corecte? Este posibil să nu organizeze nici o confruntare măcar în turul doi, cum s-a făcut de la căderea comunismului până acum? Eu am o rudă care lucrează în TVR și cu care m-am certat rău de tot pe tema asta. Iar războiul dintre noi a fost așa de mare, încât, supărată foarte, a ajuns să-mi reproșeze că n-am avut destulă grijă de tata când era pe patul de moarte și că din cauza asta și-a dat sufletul mai repede. Vă imaginați ce monștri poate să nască o campanie murdară și în disprețul alegătorului, care ar vrea să voteze în cunoștință de cauză și i se îngrădește acest drept? La asta ar trebui să se gândească toți politicienii și toate mijloacele de presă, dar se pare că n-au niciun interes s-o facă, iar urmările se văd cu ochiul liber!”. l „Cred că politica românească este cea mai vinovată pentru ce se întâmplă pe forumuri în această perioadă: război total, ură și cuvinte grele pe care și le aruncă forumiștii între ei, deși nu se cunosc. Dacă i-ar fi împroșcat cu noroi numai pe candidați, aș fi înțeles. Dar lucrurile au degenerat prea mult și nu mi se pare în regulă. În ultimele zile, de exemplu, și-au… spart capetele pe filmuleț și pe alte nenorocite de mizerii. Eu cred că fiecare candidat trebuie să vorbească și despre o temă religioasă. Probabil că forumiștii nu s-ar sfiii să vorbească și ei despre Dumnezeu, ceea ce le-ar mai tăia un pic din logoreea verbală. Despre mine, nu țin parte nimănui, nu sunt în niciun partid, dar de data asta eu nu mă mai gândesc la viitorul meu, ci al băiețelului meu, care are patru anișori și, slavă Domnului, deocamdată pot să-i ofer tot ce are nevoie, cu mici sacrificii. Totuși, ca să pot să mă descurc la fel și în continuare am nevoie de garanții că se va menține cota unică. Însă despre asta nici măcar domnul Iohannis nu s-a exprimat clar. Ce-l împiedică pe domnul Iohannis să fie concis cum știu eu că e orice neamț de bună credință? Asta aș vrea să aflu eu de la confruntarea candidaților rămași în turul doi și mă voi declara optimist!” – I. Tudor, 37 ani. Credeți că bunul simț și cei șapte ani de-acasă au vreo șansă de a-și face un cât de modest loc în competiția politică sau că adevăratul succes în politica românească este asigurat de criteriile… neortodoxe?