Campania gratuită pentru depistarea osteoporozei - luxată de scandal

Dacă până acum osteoporoza era considerată o stare normală a vârstnicului, în prezent ea re-prezintă o boală caracterizată prin reducerea densității minerale osoase, ceea ce predispune osul la fractură în urma unui traumatism de mică intensitate sau chiar în lipsa acestuia. Ea afectează aproximativ 50 de milioane de femei din întreaga lume. Potrivit statisticilor, la fiecare 30 de secunde, o persoană de pe teritoriul UE suferă de o fractură osteoporotică, iar incidența acestei boli tinde să se dubleze în următorii 25 de ani. Cifrele furnizate de Fundația Internațională pentru Osteoporoză arată, de asemenea, că în jur de 40% dintre femei și 15% dintre bărbații de vârstă medie vor suferi o fractură osteoporotică în cursul vieții. „La prima vedere, oasele osteoporotice nu arată altfel decât oasele normale. Prin pierderea de substanță osoasă, ele sunt însă mai puțin dense, ceea ce se reflectă în structura lor internă, care este profund afectată, ca și o țesătură cu urzeala subțiată și pe alocuri ruptă” – ne-a explicat dr. Emil Bianu. Acțiunea – un imbold pentru conștientizarea bolii În perioada 27 - 29 aprilie a.c., peste 300 de persoane au avut ocazia să-și testeze gratuit riscul de apariție a osteoporozei. Acțiunea s-a înscris într-o campanie de informare și prevenire a acestei boli, evenimentul fiind demarat de un lanț de farmacii împreună cu o companie farmaceutică. Astfel, pe parcursul a trei zile, persoanele interesate de prevenirea acestei afecțiuni s-au supus unui test realizat cu un aparat special numit osteodensiometru, instalat la farmacia Sensiblu din Tomis III. Specialistul evalua riscul de îmbolnăvire cu ajutorul aparatului, apoi le recomanda celor cu probleme ce trebuie să facă în continuare. „Am considerat că este bine să ne implicăm în această campanie pentru că am apreciat-o ca o ocazie importantă de a informa și educa publicul larg despre pre-venția unei boli cu o conștientizare în general mică în rândul populației. Din păcate, deși testul durează numai două minute, iar noi am făcut programări la telefon, tocmai pentru evitarea problemelor, majoritatea persoanelor care s-au așezat la rând nu au răbdare și nu mai respectă nicio regulă, aproape că nu lasă clienții să intre în farmacie, blocând pur și simplu intrarea. Înțelegem că testul este gratuit, dar dacă nu se comportă civilizat, uitați-vă și dumneavoastră ce haos se naște”, ne-a spus Silvia Maxim, farmacist manager Sensiblu, companie farmaceutică implicată în acest program. Se dorește prelungirea campaniei Am descins la fața locului și am găsit circa 50 de persoane nemulțumite sau chiar înfuriate. Toate femei. Am notat câteva dintre declarațiile lor, respectându-le dorința de a le păstra anonimatul: l „Ne este teamă că se termină programul și nu apucăm să ne facem testul!” l „Eu am fost și ieri, dar degeaba, am venit cam târziu, era deja mare coada, mă dor picioarele și n-am putut să stau mai mult de două ore. Dar astăzi nu plec până nu fac testul, fie ce-o fi! Nu-mi permit să dau un milion la particulari!” l „Înțelegem că nu putem sta la rând în farmacie, dar ne bate soarele-n cap pe treptele astea, eu sunt operată și stau de la ora zece la rând și uitați că s-a făcut aproape ora unu și n-am rezolvat. Sunt femei cu tupeu și gură mare, care se bagă în față fără rușine. Nu știm să fim civilizate, asta e, pot să se supere pe mine!” l „Dacă e gratuit nu înțeleg ce rost au programările. Eu n-am avut habar că pot să mă programez, când am ajuns aici nu era încă ora zece și recunosc că m-am băgat în față, că nu pot să lipsesc prea mult de la muncă!” l „Eu am fost programată, dar nu s-a respectat ora pentru că s-a defectat la un moment dat aparatul. Chiar dacă nu plătim, suntem bolnave, n-avem bani să ne facem testul la particulari, dar nu vrem să ne purtăm civilizat. Este numai vina noastră, că nu știm să ne respectăm. Sincer, eu nu înțeleg cum poate domnul doctor să-și facă treaba când la ușa farmaciei zici că sunt o mie de gâște!”. Toate femeile care și-au exprimat punctele de vedere prezentate mai sus consideră că astfel de situații ar putea fi evitate dacă această campanie s-ar fi derulat pe parcursul mai multor zile, propunând celor implicați în această acțiune să țină cont de sugestia lor, mulțumindu-le, în același timp, pentru că le-au ajutat să facă acest test.