Campania de ecologizare a Constanţei trebuie permanentizată

Campania de ecologizare a Constanței trebuie permanentizată

Locuitorii străzii Mihai Eminescu, din Constanța, acceptă că au privilegiul de a locui într-o zonă frumoasă, de mare încărcătură istorică și turistică, dar nu sunt deloc mulțumiți de felul cum arată acest perimetru al orașului. Deși apreciază eforturile primăriei în demararea unor acțiuni privind curățenia, ei consideră că rezultatele vor fi întotdeauna insuficiente atâta timp cât măsurile coercitive îndreptate împotriva celor certați cu bunul simț vor întârzia să fie aplicate. „Ca să fie rezultate sută la sută este necesară aplicarea de pedepse usturătoare și, în paralel, includerea într-un program de educație civică a oamenilor, atât adulți, cât și tineret (prin școli, ziare, TV etc.)“. (H. Hary). Nu doar acțiuni sporadice! Constănțenii care locuiesc în această parte a orașului știu că primăria are ceva istorie, în sensul demarării unor programe edilitare mobilizatoare, în general, de primăvară. „Dar nu este suficient ca edilii să sune goarna, iar constănțenii să răspundă și să se încadreze în pregătirea orașului pentru marea sărbătoare a Paștelui, de exemplu. Noi credem că această goarnă trebuie să fie veșnic în priză, iar acțiunile de salubrizare să fie permanente. Nu este suficient ca primăvara, de exemplu, să se văruiască arborii, bordurile din parcuri și de pe străzi, să se spele peluzele stradale, dacă, în restul anului, aceste aspecte sunt scăpate de sub control. Știm că există asociații de proprietari în oraș care se implică în salubrizarea zonelor în care trăiesc, iar locatarii care le reprezintă au sarcini clare în acest sens. Dar numai cu un exemplu nu se face primăvară, sau toamnă, sau iarnă…, Noi credem că atât noi, cetățenii urbei, cât și autori-tățile, avem obligația să facem ceva pentru ca sărbătorile, fie ele de primăvară, vară sau iarnă, să fie întâmpinate într-un oraș cât mai curat”. În același timp, ei cred că spațiile verzi, mai ales cele dintre blocuri, care arată, de regulă, jalnic, ar putea fi estetizate dacă primăria ar oferi asociațiilor de locatari sămânță de iarbă, răsaduri de flori sau ar planta copaci acolo unde trebuie. „Din păcate, noi observăm că primăria face exact contrariul, în sensul că autorizează tot felul de construcții pe spațiile verzi, spre disperarea constănțenilor. Am auzit că s-a dat o lege în acest sens, dar mă tem că, la fel ca altele, nici asta nu se va respecta. C-așa-i la noi!”. Dezastru după ridicarea gunoiului menajer... Câinii vagabonzi sunt o prezență deja consacrată în întregul decor constănțean, nici această zonă nefăcând excepție. Locuitorii străzii Mihai Eminescu, deși iubesc animalele, s-au săturat să se tot plângă că nu mai suportă concertele nocturne… lătrate de câini, al căror număr este în creștere continuă. „Ca să nu mai vorbim de mizeria care umple strada în ziua ridicării gunoiului menajer, când cei mai mulți locatari își scot pungile în dreptul porților, iar câinii vagabonzi, din ce în ce mai mulți la număr, abia așteaptă să dea iama în ele. Și să vedeți cum arată strada după asta! Ca să nu mai vorbim de victimele atacurilor acestor câini!”. Locuitorii acestei străzi nu sunt singurii care propun ca acțiunea de control a serviciului de ecarisaj să fie permanent monitorizată până la rezolvarea problemei în întreg orașul, „pentru că doar o razie, două, nu sunt suficiente pentru stăpânirea fenomenului”. 