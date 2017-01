Cămătarii au liber la... devorat clienţii!

Cămătarii au liber la... devorat clienții!

Tot mai mulți români, „prinși” la bănci cu rate neachitate încearcă să acopere din datorii intrând în altele și mai… gogonate! Codul Penal nu incriminează cămătăria, iar Codul Civil… o asimilează unui contract de împrumut. Lui Adrian G. Mușat (47 ani, din Constanța), nu-i vine să creadă că nici măcar noul Cod Penal „nu are ochi pentru cămătari”, care, din punctul lui de vedere, sunt încurajați să-și dea aere de oameni de afaceri pentru că legea nu îi sancționează. Degeaba știa că dacă nu „cască” bine ochii va deschide larg punga, împins de nevoi stringente (trebuia să facă neapărat rost de bani pentru ca fiica lui să-și plă-tească taxele la facultate, dar și pentru a achita restanțele bancare), inițial, la recoman-darea unei rude, a fost tentat să împrumute suma de 8.000 lei de la o instituție financiară nebancară care acordă credite la domiciliu, din simplul motiv că nu ținea cont de faptul că avea deja un credit bancar. A renunțat din start la idee, pentru că „respectivul IFN îmi cerea să-i dau înapoi aproape dublu. Nu-mi închipuiam că pot avea dobânzi așa de mari, după frumoasa reclamă pe care și-o fac, așa că singura soluție rămâneau tot cămătarii. Dar nici în ruptul capului nu aș fi acceptat să girez cu casa”. Tot ruda… binevoitoare i-a prezentat un cămătar… cu inimă, care a acceptat o „înțelegere” cu 50 la sută dobândă și plata în șase rate, fără a avea pretenția să gireze cu un bun personal. Chiar dacă oferta lui bătea la ochi, neavând ce face, a acceptat-o. „Problema e că înainte de a-i plăti a doua rată a venit la mine și mi-a cerut să-i dau toți banii grămadă dar și dobândă mai mare, că suntem în criză și oricum mi-a cerut dobândă mică. Partea rea e că nu am făcut nici un fel de contract scris, din cauză că e rudă prin alianță cu un cumnat și am mers la înțelegere. Abia acum am aflat că el e cămătar de mese-rie și că nu sunt primul pe care vrea să-l jecmănească. Am fost la poliție, dar nu pot să dovedesc în nici un fel, iar el nu recunoaște nimic. În schimb, îmi ține calea toată ziua și mă amenință că dacă nu-i dau banii o să-mi pună incendiu în curte!”. v v v Știind „câtă putere are presa în stat”, s-a adresat ziarului nostru în ideea că vom demara campanii prin care să atragem atenția autorităților că legislația nu trebuie „să-i ocolească la infinit pe cămătari, dar nici pe cei care autorizează tot felul de bănci de buzunar, și mă refer la IFN-urile care, chipurile, te împrumută la domiciliu”. Și, nu în ultimul rând, lansează un alt SOS personal domnului guvernator al Băncii Naționale, prin care îl roagă să retragă autorizațiile de funcționare ale băncilor care își terorizează clienții, invocând tot felul de clauze născute peste noapte, numai ca să-și poată umfla dobânzile, fie și sub pretextul crizei. „Eu cred că v-a rămas destulă putere ca să-l treziți din adormire pe onor statul român pentru a-și aduce aminte că are datoria să-și apere cetățenii prin legi corecte și bune, că prea suntem luați de proști!” Cămătarii – „bibelou de porțelan” Revenind la cămătari, ei rămân... bibelouri de neatins întrucât Codul Penal nu incriminează cămătăria. Consilierul juridic Carmen Gigică atrage atenția, însă, că persoanele care practică acest gen de împrumut pot fi, totuși, pedepsite în situațiile în care își șantajează, tâlhăresc sau înșeală clienții, cum este și cazul cititorului nostru. Pentru asta, va trebui să sesizați poliția.