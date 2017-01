Vox populi

Calvarul programării la neurolog

Potrivit unui raport de ultimă oră al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), afecțiunile neurologice sunt în continuă creștere, aproape un miliard de persoane fiind afectate de aceste boli. Între suferințele de ordin neurologic cu mare incidență în rândul populației se numără maladia Alzheimer, epilepsia, accidentul vascular-cerebral. În opinia specialiștilor, creșterile sunt cauzate în primul rând de faptul că, atât la nivel global, cât și în România, populația îmbătrânește, ceea ce duce la creșterea proporțională a afecțiunilor din această categorie. OMS estimează că impactul acestor boli va fi resimțit în toate țările, atât bogate, cât și în curs de dezvoltare și face apel la găsirea de soluții simple, dar eficiente, pentru prevenirea leziunilor cerebrale. Chiar și în condiții atât de delicate, bolnavii (din ce în ce mai mulți la număr) care au trimitere de la medicul de familie pentru realizarea unui examen neurologic în Policlinica nr. 1 a Spitalului județean Constanța se plâng că ajung cu greu în cabinetul specialistului. Mai mult, ei consideră că actualul sistem de programare doar pentru ziua respectivă, este motivul care face ca pentru un lucru atât de simplu să treacă printr-un adevărat calvar. „În ziua de 4 septembrie a.c., am fost trimis de către doctorul de familie la Policlinica 1, pentru un examen neurologic. Când am vrut să mă programez mi s-a spus că nu au bonuri și dacă vreau să fiu consultat să vin a doua zi, de la ora 6,00 dimineața. Mi s-a atras atenția că se dau numai 15 bonuri. Așa am și făcut, a doua zi am ajuns dis de dimineață, dar au fost alții mai harnici decât mine înaintea mea, așa că nu am prins nici de data asta un bon. Atunci am rugat să fiu programat pentru o altă zi, ca să nu mai bat alt drum, însă mi s-a spus că programările se fac doar pentru ziua respectivă. Am probleme de sănătate și toți cei care vin și cer consult neurologic se află în aceeași situație. Ca să nu mai fim purtați pe drumuri inutil și să nu ne mai cheltuim bruma de energie enervându-ne până când reușim să ne programăm, propunem conducerii spitalului să permită personalului de la programare să nu dea bonuri doar pentru ziua respectivă, ci și în continuare, în ordinea solicitărilor. Dacă nu este vorba de un caz foarte urgent, noi suntem dispuși să venim la consult atunci când se poate, dar nu vrem să ne luăm la harță în fiecare zi pentru un bon. Am vrut să discut cu cineva din conducere, dar când am cerut acest lucru mi s-a răspuns că nu este nimeni. Vă rugăm să atenționați în ziar acest aspect și să se ia măsuri pentru îmbunătățirea situației, că ne-am săturat de explicații de genul celor pe care le primim noi, direct, mai ales că le-am auzit și înainte de Revoluție. Suntem bolnavi și măcar serviciile minime să fie civilizate. Vă mulțumesc pentru înțelegere, Ion Vâlcu, din Con-stanța, bd. Al. Lăpușneanu nr. 191". Nemulțumirile bolnavilor se cunosc Florian Stoian, purtător de cuvânt al Spitalul județean, ne-a spus că la nivelul conducerii instituției sanitare, aceste nemulțumiri se cunosc. Însă, în momentul de față, din cauză că în policlinică este o reală lipsă de medici, se face față destul de greu solicitărilor, mereu în creștere, din partea bolnavilor. „Am anunțat conducerea despre propunerea făcută de bolnavi privind programarea și urmează ca, în urma unei discuții cu directorul policlinicii, să se găsească soluția optimă. Însă, noi așteptăm ca măcar unul dintre cei nemulțumiți să vină la spital, la cabinetul directorului medical, să spună clar ce îl nemulțumește. Este adevărat că neurologia este o ramură cu afecțiuni multiple și sensibile, însă, pornind de la premisa că foarte multă lume este bolnavă, trebuie căutate soluții pentru ca orice nemulțumire din partea oamenilor să fie rezolva- tă” - conchide reprezentantul Spitalului județean.Potrivit unui raport de ultimă oră al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), afecțiunile neurologice sunt în continuă creștere, aproape un miliard de persoane fiind afectate de aceste boli. Între suferințele de ordin neurologic cu mare incidență în rândul populației se numără maladia Alzheimer, epilepsia, accidentul vascular-cerebral. În opinia specialiștilor, creșterile sunt cauzate în primul rând de faptul că, atât la nivel global, cât și în România, populația îmbătrânește, ceea ce duce la creșterea proporțională a afecțiunilor din această categorie. OMS estimează că impactul acestor boli va fi resimțit în toate țările, atât bogate, cât și în curs de dezvoltare și face apel la găsirea de soluții simple, dar eficiente, pentru prevenirea leziunilor cerebrale. Chiar și în condiții atât de delicate, bolnavii (din ce în ce mai mulți la număr) care au trimitere de la medicul de familie pentru realizarea unui examen neurologic în Policlinica nr. 1 a Spitalului județean Constanța se plâng că ajung cu greu în cabinetul specialistului. Mai mult, ei consideră că actualul sistem de programare doar pentru ziua respectivă, este motivul care face ca pentru un lucru atât de simplu să treacă printr-un adevărat calvar. „În ziua de 4 septembrie a.c., am fost trimis de către doctorul de familie la Policlinica 1, pentru un examen neurologic. Când am vrut să mă programez mi s-a spus că nu au bonuri și dacă vreau să fiu consultat să vin a doua zi, de la ora 6,00 dimineața. Mi s-a atras atenția că se dau numai 15 bonuri. Așa am și făcut, a doua zi am ajuns dis de dimineață, dar au fost alții mai harnici decât mine înaintea mea, așa că nu am prins nici de data asta un bon. Atunci am rugat să fiu programat pentru o altă zi, ca să nu mai bat alt drum, însă mi s-a spus că programările se fac doar pentru ziua respectivă. Am probleme de sănătate și toți cei care vin și cer consult neurologic se află în aceeași situație. Ca să nu mai fim purtați pe drumuri inutil și să nu ne mai cheltuim bruma de energie enervându-ne până când reușim să ne programăm, propunem conducerii spitalului să permită personalului de la programare să nu dea bonuri doar pentru ziua respectivă, ci și în continuare, în ordinea solicitărilor. Dacă nu este vorba de un caz foarte urgent, noi suntem dispuși să venim la consult atunci când se poate, dar nu vrem să ne luăm la harță în fiecare zi pentru un bon. Am vrut să discut cu cineva din conducere, dar când am cerut acest lucru mi s-a răspuns că nu este nimeni. Vă rugăm să atenționați în ziar acest aspect și să se ia măsuri pentru îmbunătățirea situației, că ne-am săturat de explicații de genul celor pe care le primim noi, direct, mai ales că le-am auzit și înainte de Revoluție. Suntem bolnavi și măcar serviciile minime să fie civilizate. Vă mulțumesc pentru înțelegere, Ion Vâlcu, din Con-stanța, bd. Al. Lăpușneanu nr. 191". Nemulțumirile bolnavilor se cunosc Florian Stoian, purtător de cuvânt al Spitalul județean, ne-a spus că la nivelul conducerii instituției sanitare, aceste nemulțumiri se cunosc. Însă, în momentul de față, din cauză că în policlinică este o reală lipsă de medici, se face față destul de greu solicitărilor, mereu în creștere, din partea bolnavilor. „Am anunțat conducerea despre propunerea făcută de bolnavi privind programarea și urmează ca, în urma unei discuții cu directorul policlinicii, să se găsească soluția optimă. Însă, noi așteptăm ca măcar unul dintre cei nemulțumiți să vină la spital, la cabinetul directorului medical, să spună clar ce îl nemulțumește. Este adevărat că neurologia este o ramură cu afecțiuni multiple și sensibile, însă, pornind de la premisa că foarte multă lume este bolnavă, trebuie căutate soluții pentru ca orice nemulțumire din partea oamenilor să fie rezolva- tă” - conchide reprezentantul Spitalului județean.