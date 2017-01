Calendar

Sâmbătă, 10 Noiembrie 2007.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 10 noiembrie: Sfinții Apostoli Orest, Olimp, Rodion, Erast so Sosipatru Duminică, 11 noiembrie: Sfinții Mucenici Mina, Victor și Vinchentie; Sf. Ștefanida Calendar greco-catolic Sâmbătă, 10 noiembrie: Sf Ap Olimpas, Rodion, Sosipatru, Tertiu, Erast, Cuartus, din cei 70; Sf M Orest († sec III). Duminică, 11 noiembrie: Duminica 25 d Rusalii, 8 d În Sf Cruci. Sf M Mina, Victor, Vichentie, Ștefanida; Cuv Teodor Studitul († 826). Noiembrie - Brumar (ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).