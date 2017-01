Calendar

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Miercuri, 7 noiembrie: Sfinții 33 de mucenici din Melitina; Cuviosul Lazăr Calendar greco-catolic Miercuri, 7 noiembrie: Sf 33 Martiri din Melitene († 309); Cuv Lazăr Taumaturgul († 1054). Noiembrie - Brumar (ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).