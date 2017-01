Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 3 noiembrie: Sfintii Mucenici Achepsima, Aitala si Iosif Duminică, 4 noiembrie: Cuviosul Ioanichie cel Mare; Sfinții Mucenici Nicandru și Ermeu Calendar greco-catolic Sâmbătă, 3 noiembrie: Sf M Acepsima († 378), Aitala și Iosif (†309). Duminică, 4 noiembrie: Duminica 22 d Rusalii, 5 d În Sf Cruci. Cuv Ioanichie cel Mare († 846); Sf M Nicandru și Ermeu († sec II); Sf Carol Boromeu († 1584). Noiembrie – Brumar (ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 3 noiembrie: Sfintii Mucenici Achepsima, Aitala si Iosif Duminică, 4 noiembrie: Cuviosul Ioanichie cel Mare; Sfinții Mucenici Nicandru și Ermeu Calendar greco-catolic Sâmbătă, 3 noiembrie: Sf M Acepsima († 378), Aitala și Iosif (†309). Duminică, 4 noiembrie: Duminica 22 d Rusalii, 5 d În Sf Cruci. Cuv Ioanichie cel Mare († 846); Sf M Nicandru și Ermeu († sec II); Sf Carol Boromeu († 1584). Noiembrie – Brumar (ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).