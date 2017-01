Calendar

Ştire online publicată Luni, 01 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Luni, 1 octombrie: Aco-perământul Maicii Domnului; Sf Ap Anania; Sfântul Roman Melodul Calendar greco-catolic Luni, 1 octombrie: Acoperă-mântul Maicii Domnului; Sf Ap Anania, unul din cei 70; Cuv Roman Melodul; Sf Tereza a Pruncului Isus OCTOMBRIE: BRUMĂREL (31 zile - ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)