Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 18 iulie: †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina. Duminică, 19 iulie: Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die. Calendar greco-catolic Sâmbătă, 18 iulie: S. Emilian, m (+ sec IV). Duminică, 19 iulie: Duminica 6 dR (Vindecarea paraliticului din Capernaum) și a Ss. Părinți de la primele șase sinoade ecumenice. S. Macrina, sora S Vasile cel Mare, c (+ 379). S Die, c (+ 431). Calendar romano-catolic Sâmbătă, 18 iulie: Sf. Frederic, ep. m. Duminică, 19 iulie: Duminica a XVI-a de peste an. Sf. Arsenie, pustnic. Iulie - Cuptor (31 zile). Ziua are 14 ore, iar noaptea 10 ore.