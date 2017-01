calendar

Ştire online publicată Marţi, 07 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Marți, 7 iulie: Sf. M. Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon și Acachie. Calendar greco-catolic Marți, 7 iulie: S. Toma, c (+ sec X). S. Acaciu, c (+ sec VI). S. Chiriachi, m (+ sec IV). Calendar romano-catolic Marți, 7 iulie: Sf. Felix, ep. Iulie - Cuptor (31 zile). Ziua are 14 ore, iar noaptea 10 ore.