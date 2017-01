Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 23 august: Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului). Duminică, 24 august: Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation. Calendar greco-catolic Sâmbătă, 23 august: Sf. M. Lup; Sf m Irineu de Lyon (sec III). Duminică, 24 august: Duminica 10 dR (Vindecarea lunatecului). Sf. M. Eutihie ucenicul Sf. Ap. Ioan Teologul. Calendar romano-catolic Sâmbătă, 23 august: Sf. Roza de Lima, fc. Duminică, 24 august: + Duminica a 21-a de peste an UP Sf. Bartolomeu, ap. AUGUST – GUSTAR: 31 de zile (ziua are 13 ore, iar noaptea 11 ore).