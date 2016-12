Calendar

Sâmbătă, 08 Noiembrie 2014.

Calendar creștin - ortodoxSâmbătă, 8 noiembrie: †) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.Duminică, 9 noiembrie: Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina. Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni.Calendar greco - catolicSâmbătă, 8 noiembrie: SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ȘI RAFAIL și toate cetele puterilor cerești.Duminică, 9 noiembrie: DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair). Sfinții Mucenici Onisifor și Porfirie; Cuvioasa Matroana și Teoctista din Lesbos.Calendar romano - catolicSâmbătă, 8 noiembrie: Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.Duminică, 9 noiembrie: † DUMINICA a 32-a de peste an; SFINȚIREA BAZILICII DIN LATERAN.NOIEMBRIE-BRUMAR. 30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore.