Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin ortodoxSâmbătă, 25 ianuarie: † Sfântul Grigorie de Nazianz; Sfântul Bretanion.Duminică, 26 ianuarie: Sfântul Xenofont, soția sa, Maria, și fiii lor Arcadie și Ioan - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 6, voscr. 9. Duminica lui Zaheu - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 6, voscr. 9.Calendar greco catolicSâmbătă, 25 ianuarie: Sf Grigorie de Nazianz; Sf Bretanion al Tomisului(Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor).Duminică, 26 ianuarie: Duminica a 32-A DUPĂ RUSALII (a lui Zaheu)Cuv Xenofon, soția sa Maria și fiii lor, Arcadie și Ioan.Calendar romano catolic: Sâmbătă, 25 ianuarie: Convertirea SF. Paul, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis.Duminică, 26 ianuarie: † Duminica a treia de peste an. Ss. Timotei și Tit, ep.Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)