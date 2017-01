Calendar

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 4 august: Sfinții 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Cuv Mucenițe Evdochia Duminică, 5 august: V Duminica a zecea după Rusalii (Vindecarea lunatecului); Îna-inteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sf Cuviosul Ioan Iacob de la Neamț Calendar greco-catolic Sâmbătă, 4 august: Sf 7 M din Efes; Sf M Eudochia; Sf Ioan Vianney Duminică, 5 august: Duminica a zecea după Rusalii. Sf M Eusigniu. Înainteserbarea Schimbării la Față. AUGUST (GUSTAR): 31 zile; ziua are 13 ore, iar noaptea are 11ore).Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 4 august: Sfinții 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Cuv Mucenițe Evdochia Duminică, 5 august: V Duminica a zecea după Rusalii (Vindecarea lunatecului); Îna-inteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sf Cuviosul Ioan Iacob de la Neamț Calendar greco-catolic Sâmbătă, 4 august: Sf 7 M din Efes; Sf M Eudochia; Sf Ioan Vianney Duminică, 5 august: Duminica a zecea după Rusalii. Sf M Eusigniu. Înainteserbarea Schimbării la Față. AUGUST (GUSTAR): 31 zile; ziua are 13 ore, iar noaptea are 11ore).