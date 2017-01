Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 31 mai: Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie și Haralambie. Duminică, 1 iunie: Duminica a 6-a după Paști, a Orbului din naștere. Calendar greco-catolic Sâmbătă, 31 mai: Vizita Sf. Fecioare Maria la verișoara ei Elisabeta; Sf.M.Ermiu († sec II). Duminică, 1 iunie: Duminica 6 După Paști (a Orbului din naștere). G 5 Ev Î VIII. Sf m Iustin Filosoful și cei împreună cu dânsul (+165). Calendar romano-catolic Sâmbătă, 31 mai: Vizita Sfintei Fecioare Maria. Duminică, 1 iunie: + Duminica a 9-a de peste an. Sf. Iustin, filozof m. Mai - Florar (31 zile). Ziua are 14 ore, iar noaptea 10 ore. Iunie - Cireșar (30 de zile. Ziua are 15 ore, iar noaptea 9 ore.