Calendar

Calendar creștin - ortodoxSâmbătă, 19 ianuarie: Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Arsenie și Marcu; Sf. Mc. Eufrasia.Duminică, 20 ianuarie: † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas și Eusebiu. Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVIICalendar greco - catolicSâmbătă, 19 ianuarie: S. Macariu Egipteanul, c (+ 390). S. Arseniu, aep (+ sec IX).Duminică, 20 ianuarie: Duminica 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. Eftimie cel Mare. G 8; EvÎ 11; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.Calendar romano - catolic:Sâmbătă, 19 ianuarie: Ss. Marius i Marta, soți m.Duminică, 20 ianuarie: † Duminica a 2-a de peste an, Ss. Fabian, pp. m.; Sebastian, m.Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).