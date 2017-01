Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 26 ianuarie: Cuv Xenofont, soția sa - Maria și fiii lor - Arcadie și Ioan. Duminică, 27 ianuarie: + Aducerea moaștelor Sf Ioan Gură de Aur. Calendar greco-catolic Sâmbătă, 26 ianuarie: Cuv Xenofon și familia (sec VI). Duminică, 27 ianuarie: Duminica 31 dR (Orbul din Ierihon). Aducerea moaștelor Sf Ioan Gură de Aur la C - pol (438). Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)