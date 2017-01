Câinii vagabonzi sunt la fel de neiubiţi!

În ciuda legislației care protejează animalele

Câinii vagabonzi sunt la fel de neiubiți!

Abuzurile și cruzimea față de necuvântătoare continuă și pentru că autoritățile nu au rezolvat încă problema patrupedelor comunitare, care rămân un pericol în locurile publice. „În fond, un animal fără stăpân, fără o… educație, e un animal sălbatic. Dacă îi dai de mâncare nu înseamnă că te-a adoptat, nu înseamnă că nu te va ataca niciodată” (Dorina Alexandru, 41 ani). Chiar dacă avem o lege suficient de mediatizată, care protejează animalele și-i sancționează pe cei care le schingiuesc sau le omoară cu amenzi penale între 1.000 și 5.000 lei sau închisoare de la șase luni la trei ani, șansele ca aceasta să fie și eficientă nu sunt foarte mari. Cu alte cuvinte, legea este foarte bună pe hârtie, căci realitatea ne oferă un cu totul alt tablou. „Înainte de sărbători, am fost în parcul de la gară să-mi plimb câinele și nu mi-a venit să-mi cred ochilor când am văzut o brută, că om nu pot să-l numesc, care a spânzurat pur și simplu de o creangă un câine fără stăpân, numai ca să-l învețe minte că nu are voie să se atingă de comoara lui, un caniche, dealtfel foarte drăguț. I-am bătut obrazul pentru treaba asta și, probabil, știind că există o lege care-l pedepsește, a dispărut imediat. Nici măcar n-am apucat să-i iau numărul de la mașină, că n-am avut un pix la îndemână. Pe 2 ianuarie 2009, aveam să fiu martorul unui alt incident, de același fel. O persoană turmentată, care probabil se întorcea de la un revelion prelungit, a fost… acostată (de fapt, sacoșa pe care o avea în mână) de doi câini vagabonzi hămesiți. N-am văzut în viața mea atâta furie față de animale câtă a avut acest individ. L-a lovit pe unul dintre ei cu pumnii și picioarele și l-a lăsat lat pe șosea. Eu am privit toată scena de la balcon. Până să apuc să cobor de la etajul patru, individul s-a făcut nevăzut printre blocuri. Am luat câinele în casă și mi-am dat seama că situația e gravă. Cu toate că nu mă dau banii afară din casă l-am dus la un cabinet veterinar, am plătit consultația și un minim tratament, iar doctorul mi-a spus să revin peste două zile că trebuie să-l opereze la oase. Dar eu nu-mi permit să plătesc pentru asta și m-am plâns unui vecin de situație. Vecinul, care are părinții în Cernavodă, mi-a spus să încerc la adăpostul de acolo, poate îl operează gratis, oferindu-se să-l ducă el cu mașina, că tot o să meargă să-și viziteze părinții. Întrebarea mea către dumneavoastră este dacă, în situația în care se află câinele, va fi primit acolo și dacă poate fi tratat gratis?” - Tudor Vlad, din Constanța. Adăpost la standarde europene Într-adevăr, din anul 2002, la Cernavodă s-a pus pe picioare un adăpost de protecție a animalelor, cunoscut sub numele „Gaia Animali Ambienti”. Andreea Manea, administratorul adăpostului, ne-a explicat că scopul înființării acestei baze a fost acela de a steriliza animalele care ridică probleme cetățenilor din Cerna-vodă, un adăpost similar existând și în Medgidia: „Am încheiat contracte (în 2002 cu primăria Cernavodă, iar în 2004, cu primăria Medgidia) și pot spune că avem o colaborare foarte bună atât cu cele două instituții, cât și cu autoritățile sanitar-veterinare din aceste localități”. Nu se pot face operații pe oase Chiar dacă adăpostul dispune de o clinică veterinară fixă și una mobilă, cu dotări la standarde europene, având toate autorizațiile cerute de lege, nu există un serviciu de radiologie și nici aparatura necesară pentru efectuarea unor operații pe oase, pentru a rezolva fracturi, montări de tije sau șuruburi. Se fac, în schimb, sterilizări gratuite pe bandă rulantă Cu toate că, în acest moment, baza de la Cernavodă este arhiplină, administratorul acesteia ne-a asigurat că se rezolvă toate cererile de sterilizare a câinilor, indiferent dacă ele sunt formulate de cetățeni din Cernavodă sau din alte localități, cu condiția ca, după operație, ele să fie luate acasă și îngrijite. „Noi punem banii la bătaie (și nu puțini, pentru că materialele și medicamentele sunt foarte scumpe), atât pentru sterilizare, cât și pentru un tratament de trei zile cu antibiotice, lucrăm cu fire resorbabile, iar înainte de operație animalul este deparazitat intern și extern”. Pentru că există foarte multe solicitări pentru sterilizare, administratorul adăpostului îi atenționează pe cei interesați de astfel de servicii că ele se fac numai cu o programare prealabilă la telefonul 0788 – 297655.