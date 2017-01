Câinii sunt afectaţi de caniculă (II)

Veterinarul pe recepție

Câinii sunt afectați de caniculă (II)

Ştire online publicată Joi, 09 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Doar ce am primit cadou un câine, pe care chiar îl simt cel mai bun prieten al meu. Stau la curte și aș vrea să știu cum pot să-l ajut atunci când observ că suferă din cauza caniculei de afară? Vă mulțumesc!” – Victor, din Constanța. v v v Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), apre-ciază că este foarte important ca stăpânul să-și dea seama când câinele suferă din cauza căldurii și să reacționeze în consecință, pentru a-i asigura acestuia starea de confort de care are atâta nevoie. l Primul lucru care trebuie făcut este să mutați câinele de la soare la umbră. Dacă nu-l puteți cufunda într-o baie cu apă rece, se recomandă udarea lui cu furtunul (circa zece minute) l Ideal ar fi să-i masați cu putere pielea și toate labele, astfel încât sângele să irige corect pielea și membrele l După ce i-ați acordat primul ajutor, mergeți imediat la medic, pentru că numai el poate stabili medicația corespunzătoare aducerii temperaturii corpului la normal. Pentru a nu se ajunge în astfel de situații, specialistul face câteva recomandări posesorilor de câini: l Nu lăsați niciodată animalul într-un loc fără pic de umbră l Dacă are blana lungă, tundeți-l vara l Asigurați-vă că are la îndemână suficientă apă proaspătă l În zilele extrem de călduroase, duceți-vă câinele să înoate l Nu lăsați niciodată câinele singur în mașină l Dați-i cu zece la sută mai puțină hrană decât de obicei și hrăniți-l în momentele mai răcoroase ale zilei, respectiv dimineața și seara.