Câinii comunitari sunt, în continuare, schingiuiţi

Familia mea este mare iubitoare de animale. Am crescut la cartier (Km 5), un melanj între sat și oraș, zonă în care locuitorii, deși orășeni cu acte în regulă, urmau cu sfințenie obiceiurile celor de la sate: creșteau păsări și animale în curte, iar unii chiar își duceau zilele din vânzarea produselor lactate, prin sistemul abonaților la domiciliu, clienții fiind, de regulă, vecini, acest statut avându-l și noi, la un moment dat. Acum nu mai locuim în această zonă, însă dragostea pentru animale ne-a rămas în suflet. Zilele trecute, am găsit în fața blocului un câine cu mandibula spartă. Chiar dacă s-a aprobat legea care-i pedepsește pe cei care maltratează animalele, nu prea văd cum poate fi descoperit agresorul. L-am dus la un medic veterinar, dar trebuia să plătesc serviciile, ceea ce nu-mi permit. Un vecin mi-a spus că pot să-l duc la Cernavodă, că ar fi acolo un adăpost super. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră despre ce adăpost este vorba și dacă, în situația relatată de mine, pot face un drum până acolo cu acest câine sărman. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere“ - Victor Caraman, din Constanța. Iubitorii de animale găsesc soluții Pentru cei care nu știu, “Gaia Animali Ambienti” este un adăpost internațional de protecție a animalelor, începând de la măgari, pisici și, în special, câini comunitari, pus pe picioare la Cernavodă, în 2002, de fundația coordonată de Sara Turetta, cu sprijinul administrației locale. Andreea Manea, administratorul adăpostului, ne-a explicat că scopul înființării acestei baze a fost acela de a steriliza animalele care ridică probleme cetățenilor din Cernavodă, respectiv Medgidia „Am încheiat contracte (în 2002 cu primăria Cernavodă, iar în 2004, cu primăria Medgidia) și pot spune că avem o colaborare foarte bună, atât cu cele două instituții, cât și cu autoritățile sanitar-veterinare din aceste localități” . Dotat cu clinică veterinară fixă și mobilă Adăpostul dispune de o clinică veterinară fixă și una mobilă, cu dotări la standarde europene, având toate autorizațiile cerute de lege. Ideea acestui demers, foarte apreciat de locuitorii celor două orașe (și nu numai), a fost aceea de a veni în sprijinul animalelor fără stăpân care creează probleme cetățenilor. „Categoric, la noi mai sunt aduse și animale din alte zone. Noi le sterilizăm și le returnăm celor care le-au adus. De asemenea, avem o clinică veterinară care face operații diverse pentru a stopa înmulțirea animalelor de pe străzi, dar fără eutanasiere. Este adevărat că ne sunt aduse și animale foarte bolnave, lovite de mașini, iar dacă specialiștii ajung la concluzia că nu se mai poate face nimic pentru sănătatea lor, atunci ele sunt eutanasiate“. Administratorul Andreea Manea ne-a mai spus că, în prezent, situația adăpostului din Cernavodă este puțin schimbată, în sensul că pe lângă această clinică sunt găzduiți 420 de câini, care au ajuns aici din cauză că au creat tot felul de probleme cetățenilor din Cernavodă. „În legătură cu situația ridicată de cititorul dumneavoastră, atunci când la noi sunt aduse animale cu astfel de probleme, ele sunt direcționate spre alte cabinete sau clinici veterinare, după cum hotărăsc doctorii noștri“. Sterilizarea se face gratuit Sterilizarea câinilor care ajung la „Gaia Ambienti Animali“ din Cernavodă se face în mod gratuit. Administratorul adăpostului a subliniat, însă, că persoanele care iubesc animalele sunt libere să facă donații, care sunt înregistrate în contabilitate. „Din informațiile mele, suntem singurii din zona Dobrogea cu un asemenea profil, iar reușita demersului nostru este asigurată, indiscutabil, de excelenta colaborare pe care o avem cu autoritățile locale“. Pentru cei interesați, menționăm că adăpostul „Gaia Ambienti Animali“ are sediul în Cernavodă, pe strada Canalului nr. 1 (telefon/fax 23.50.81).