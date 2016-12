Câini şi alte animale, „angajaţi“ ca terapeuţi

Câini și alte animale, „angajați“ ca terapeuți

Cei cu animale în preajmă încearcă să convingă cât de benefic este efectul acestora asupra sănătății oamenilor. Fandoseli burgheze - ar spune cârcotașii, adevărați terapeuți - susțin specialiștii, potrivit cărora oamenii cu anumite probleme de sănătate sau incapacități funcționale se descurcă mai bine în viața de zi cu zi cu ajutorul animalelor dresate în acest sens.Despre terapia cu animale pentru persoanele cu dizabilități și-ar dori să știe mai multe lucruri ci-titoarea noastră, Coralia Vengheș: „Se spune că înainte să-ți cumperi medicamente, mai bine ai încerca să trăiești pe lângă un animal. Am un nepot bolnav de epilepsie, plus că nici nu aude bine, iar mama are probleme cardiace, nu știm care din ei va face mai întâi o criză. Am auzit că un câine i-ar ajuta când rămân singuri acasă. Mă gândesc că nu un maidanez le trebuie…”.Într-adevăr, nu de un maidanez pot fi ajutate să se descurce mai bine persoanele cu probleme de ge-nul celor enunțate mai sus, ci de un câine antrenat special pentru anumite probleme de sănătate.Terapia cu câini și papagaliMurat Ziadin, dresor al Aso-ciației Chinologice din Constanța și vicepreședinte al Clubului de dresaj din România, ne-a explicat că efectul pozitiv al animalelor asupra sănătății oamenilor a fost deja demonstrat. De pildă, câinele are capacitatea să anticipeze crizele de epilepsie ale stăpânului său, dar poate fi un sprijin real și pentru cei cu deficiențe de auz. Asta, dacă este antrenat să „traducă“ zgomotele pe care le aude prin moduri diferite de a-și atinge stăpânul. Astfel, câinii învață să distingă o paletă largă de sunete (soneria de la ușă, telefonul), dar și să-și îndrepte stăpânul spre zona de proveniență a zgomotului ciudat (acolo unde a căzut și s-a spart un obiect etc.). În cazul urgențelor, cum ar fi o alarmă pentru incendii, câinele este dresat să acționeze rapid, agitându-se sau chiar sărind peste stăpân.„Referitor la problemele cardiace la care a făcut referire cititoarea dumneavoastră, acestea pot fi ameliorate dacă în preajma bolnavului se află un papagal vorbitor”.Diagnosticul și animalul potrivit…Lista animalelor cu veleități de terapeuți nu se oprește aici: delfinii, de exemplu, comunică teribil cu autiștii, peștii au darul de a-i relaxa pe cei cu nervii la pământ, doar privindu-i cum se zbenguie în acvariu, pisicile ajută la scăderea presiunii arteriale și diminuează semnificativ stările de anxietate, deprimare și chiar de schizofrenie, iar echitația contribuie la detensionare și la refacerea echilibrului psihic, calul fiind campion în transmiterea unei stări de bine celui care îl călărește.Asociația chinologică, sprijin realCelor care nu se descurcă pe cont propriu cu procurarea unui câine dresat pentru problemele invocate, Murat Ziadin le recomandă să ceară ajutorul Asociației Chinologice din Constanța (cu sediul în strada I. Gh. Duca nr. 11, telefon 633855; 614867; 0723/608429), unde există deja dresori cu experiență îndelungată, care pot transforma, în cel mai scurt timp posibil, animalul în prietenul de nădejde al celui aflat în suferință.Proiect promițător la ConstanțaCu toate că la noi, oamenii sunt mai reticenți față de acest gen de terapie, Murat Ziadin este încre-zător că lucrurile se vor schimba. De aceea, după modelul statelor din Comunitatea Europeană, își dorește să sprijine, și la Con-stanța, cu ajutorul unor sponsori care iubesc oamenii și animalele, demararea unor programe de terapie cu animale, atât în spitale, cât și în școlile speciale: „De pildă, terapia cu animale este extrem de benefică pentru copiii cu sindromul Down”.