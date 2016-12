Câinele şi-a luat nasul la purtare. Iată cum îl disciplinezi!

Veterinarul pe recepție

Câinele și-a luat nasul la purtare. Iată cum îl disciplinezi!

„Se spune că dacă ai grijă de un animal ai un suflet mare. În familia noastră, s-ar părea că toți avem sufletul mare, pentru că avem doi câini pe care îi iubim la nebunie. Cum sunt niște animale inteligente, au înțeles asta și ne cam joacă pe degete, se urcă în pat peste noi, iar când ieșim la plimbare, se alintă atât de tare și nu le pasă de comenzile noastre, avem probleme cu trecătorii. Este imposibil să renunțăm la acești câini, însă citind această rubrică, ne-am gândit că niște sfa-turi din partea veterinarului ne-ar fi de mare folos. Vă mulțumesc anti-cipat!” (Ioana Suciu).Orice învăț are și dezvăț!Doamnă Suciu, într-adevăr, s-ar părea că nu mai reușiți să vă stăpâniți câinii pe care îi iubiți atât de mult, însă medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu este de părere că orice învăț are și dezvăț, desigur, cu puțin efort. Având în vedere cât de dificil este să ieșiți la plimbare cu un câine agitat, specialistul vă recomandă ca la orice plimbare, câinele să poarte neapărat lesă. Apoi, va trebui să-l conduceți de așa manieră încât să nu-i lăsați impresia că el este cel care stabilește traseul, căci de aici pornesc și pornirile lui de șef. Cât privește modelarea comportamentului… de acasă, ar trebui să nu-i mai permiteți să se țină scai de membrii familiei, cu atât mai puțin să se urce în pat, să se joace cu îmbrăcămintea dumneavoastră sau să sară asupra celor care se află în locuință sau vin în vizită. De asemenea, tot pentru disciplinarea câinelui, trebuie să-i respectați și orele de masă, iar mâncarea să fie consumată numai din castronul lui.Pentru ca patrupedul să nu vă mai refuze comenzile, veterinarul vă propune următorul exercițiu: de câteva ori, înainte de a pleca de acasă, recompensați-l de fiecare dată când vine la dumneavoastră cu o bucățică de carne sau un bis-cuit. Astfel, câinele nu va mai face legătura între chemarea dumneavoastră și plecarea din parc. Sunt numai câteva dintre secretele educației unui cățel, dar care vor face să aveți o relație cât mai plăcută, căci acesta este și scopul.