Veterinarul pe recepție

Câinele se acomodează la o pensiune canină

„Aștept de un an de zile concediul de odihnă, dar nici de câinele meu drag nu mă pot dezlipi ușor. Soția nu vrea să-l chinuim pe drum, plus că vom sta la hotel, părerea ei este că trebuie dus la o pensiune. Problema e că n-a stat niciodată printre străini și nici nu știu dacă se poate acomoda printre atâția câini câți or fi la pensiune. În speranța că medicul veterinar mă va lămuri, vă mulțumește anticipat pentru solicitudine. Damian Vrabie”.Fără doar și poate, orice animal de companie, cu atât mai mult un câine, ar fi încântat să petreacă vacanța alături de familia în mijlocul căreia trăiește. Medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu este de părere însă că oricât de mult și-ar dori stăpânii acest lucru, nu întotdeauna este și posibil, iar motivele pot fi lesne intuite de fiecare stăpân.Așadar, dacă veți opta pentru varianta unei pensiuni canine, veterinarul are o listă de recomandări pentru dumneavoastră: în primul rând, să vă informați în prealabil, la fața locului, despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un patruped pentru a fi primit acolo. Apoi, să verificați din timp locul respectiv, cât este de curat, dacă spațiul rezervat din padoc este suficient de confortabil, dacă e protejat de soare sau de ploaie, întrebați-i și pe îngrijitori cum se implică în toată această poveste. Realitatea demonstrează că pensiunile constituie, la ora actuală, o variantă îmbrățișată de mulți stăpâni de animale. Atenție, începeți deja… ostilitățile, căci patrupedul dumnea-voastră nu va fi primit în altă… casă fără carnetul de vaccinare, de deparazitare internă și externă vizat la zi.