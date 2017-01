„Câinele să stea în coteţ, nu în pat cu stăpânul!“

SEMNALE

„Câinele să stea în coteț, nu în pat cu stăpânul!“

Cu nervii întinși la maximum din cauza lătratului continuu, locatarii sunt dispuși să plătească pensiunea pentru câinele super agitat al vecinului lor, dar stăpânul animalului refuză categoric. Președintele asociației de proprietari nu se bagă pentru că are și el doi câini, nu chiar sfinți, în schimb le reproșează că numai niște oameni bolnavi nu iubesc animalele. Despre supărările pe care le implică animalele de companie crescute la bloc a curs multă cerneală și în ziarul nostru. Trebuie să recunoaștem, însă că până acum, niciun locatar deranjat de animalele vecinilor nu a venit cu propunerea de a suporta financiar cazarea acestora în pensiuni private. Deși este criză, mai mulți locatari cred că adevărații iubitori de animale își rup de la gură fără probleme și nu renunță la compania necuvântătorului preferat. Cu toate că apreciază asemenea sacrificii, mai mulți locatari reclamă că oricât de mult le-ar plăcea animalele, nu le pot suporta, la nesfârșit, gălăgia infernală pe care o fac. „Nu mai știm ce să ne facem, a înnebunit lumea de tot! Ne distrugem unii pe alții fără să ne pese și mai avem și tupeu să discutăm despre dragostea de animale, când noi nu știm ce-i aia dragoste față de om. În blocul nostru a fost liniște până acum vreo doi ani, când chiar dacă existau locatari care creșteau un câine sau o pisică, n-am trăit calvarul de acum. Nu suntem absurzi, știm și noi, că n-am picat din lună, câinii mai latră din când în când. Suportăm. Dar vreau să-l cunosc și eu pe cel care poate să suporte un câine care urlă, plânge, latră, scoate sunete funebre ori de câte ori rămâne singur acasă! Iar de când a fost operat, acest câine stă toată ziua singur, pentru că stăpânul lui are o grădină în Lazu și acolo își face de lucru toată ziua. Ne-a explicat că animalul nu are voie, deocamdată, să stea în praf, să-l bată soarele și de aceea nu-l ia cu el. Unii dintre noi lucrează noaptea, iar ziua nu se pot odihni din cauza animalului. Alții au copii mici care sunt agitați din cauza lătrăturilor, iar eu, de când ajung acasă, după-amiaza, sunt obligat să stau cu nervii întinși la maxim și să număr lătrăturile și sunetele sinistre ale acestui câine părăsit până se face noapte și îi vine stăpânul. Ne-am strâns toți vecinii și, cu toate că nu ne dau banii afară din casă, am zis că punem mână de la mână și plătim cazarea animalului la o pensiune din oraș, că sunt destule, dar stăpânul javrei obraznice nici nu vrea să audă. Problema e că nici președintele asociației de proprietari, plătit din banii noștri, culmea, ca să ne apere interesele și liniștea, nu se bagă pentru că se simte cu musca pe căciulă: are și el doi câini, nu chiar sfinți și ne reproșează la toți că numai niște oameni bolnavi nu iubesc animalele. Ne-am gândit să vă cerem ajutorul, pentru că nu știm dacă există vreo lege care interzice creșterea animalelor de companie la bloc. Și mai vrem să știm dacă președintele are dreptul să fie pasiv la problemele noastre? Vă mulțumim din suflet și sperăm că ați înțeles prin ce trecem și vă asigurăm că iubim și noi animalele, dar nici chiar așa! Până la urmă, câinele trebuie să stea în coteț, nu în pat cu stăpânul!” – ni s-a plâns, teribil de indignat, în numele tuturor vecinilor, A. Aurățean, 41 ani. „Cu gălăgia e complicată treaba!” Dumitru Stelică, vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că probleme de acest gen ar trebui să se rezolve pe cale internă, întrucât nu există nicio prevedere în legislație care să interzică pur și simplu creșterea animalelor de companie la bloc. Totuși, nu trebuie să se confunde creșterea în sine a animalelor de companie cu faptul că stăpânii acestora nu ar avea obligația ca ele să nu-i deranjeze pe vecini. Mai mult, reprezentantul UJAP ne-a spus că există, în Constanța, asociații de proprietari care taxează la întreținere animalele de companie ca și pe stăpânii acestora, obligați să suporte toate cheltuielile aferente unei persoane. Recunoaște, însă, că situațiile de acest gen sunt puține, în majoritatea asociațiilor neplătindu-se niciun leu în plus pentru necuvântătoare. În schimb, cu gălăgia e complicată treaba, întrucât, chiar dacă legea nu interzice creșterea animalelor de companie în apartamente, dacă ele creează probleme de alterare a liniștii celorlalți locatari, proprietarii trebuie să rezolve într-un fel problema, astfel încât nemulțumirile vecinilor să dispară. „Locatarii ar putea propune stăpânului să-l doneze sau să-l ducă în altă parte, pentru că legea obligă să se respecte liniștea la bloc între orele 22,00 și 08,00. Iar cei care nu respectă aceste obligații pot fi sancționați potrivit Legii 61" – ne-a mai spus vicepreședintele UJAP, care a ținut să precizeze că președintele asociației este obligat să se implice în rezolvarea acestei probleme. Întrucât refuză să o facă, le recomandă locatarilor să înainteze o petiție către președinte, pe care legea de funcționare a asociațiilor de proprietari îl obligă s-o pună în discuția comitetului executiv și să răspundă semnatarilor în termen de șapte zile. Apoi, în funcție de natura acestui răspuns, locatarii vor decide dacă se adresează sau nu Serviciului de sprijinire și îndrumare a activității asociațiilor de proprietari, din cadrul Primăriei Constanța, care are atribuții de control și aplicare de sancțiuni. Oricum, atâta vreme cât stăpânul câinelui respinge și sprijinul locatarilor de a plăti taxa pentru ca patrupedul să stea în timpul zilei într-o pensiune, au tot dreptul să-l dea în judecată. Este adevărat că formula nu surâde nimănui, însă, în caz de forță majoră, se pare că rămâne unica soluție.