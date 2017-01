Câinele s-a infectat de la căpuşă. Ce-i de făcut

Veterinarul pe recepție

Câinele s-a infectat de la căpușă. Ce-i de făcut

„Nu e prima dată când cățelușa mea e mușcată de o căpușă. I-am scos-o mereu cu o pensetă și n-au fost probleme. Duminică am fost cu ea la plimbare, iar seara, mai târziu, am observat o căpușă, afară. Nu se vedea prea bine și am rupt-o cu unghiile. Dimineața, am observat că locul pare infectat. E suficient s-o dau cu alifie?” (Aida Lenuș).v v vÎn situația în care este evident un semn de infecție al zonei unde cățelușa a fost mușcată de căpușă, recomandarea medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu este să mergeți cu animalul la un specialist veterinar.Însă, pentru a se evita infectarea, este esențial ca îndepărtarea căpușei să se facă respectând, ca și la om, anumite etape. În primul rând, va trebui să fie apucată cu o pensetă sau cu un instrument special pentru astfel de lucruri, nicidecum cu unghiile. De asemenea, pentru ca succesul îndepărtării să fie asigurat, căpușa trebuie apucată de cap, chiar de lângă pielea animalului, nicidecum de corp. Este greu, e adevărat, datorită dimensiunilor sale, dar cu mai multă atenție, totul este posibil. De asemenea, un alt secret este să fie trasă încet și cu mare grijă pentru a nu-i strivi în vreun fel corpul.Important! Pentru a evita infectarea, imediat după îndepărtarea insectei, aceasta trebuie omorâtă cu alcool, iar locul animalului dezinfectat, de asemenea, foarte bine cu alcool.