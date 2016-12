Câinele lăsat în maşina parcată la soare poate muri

Câinele lăsat în mașina parcată la soare poate muri

Ştire online publicată Vineri, 03 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt agent de vânzări și plimb câinele cu mine, abia l-am primit și sunt topită după el, dar nu prea mă pricep la multe chestii. Când nu găsesc loc de parcare la umbră, la întoarcerea mea (maxim jumătate de oră), e aproape leșinat. Dar, după ce dau drumul la aer condiționat, am observat că își revine. Este posibil să aibă rău de căldură? Vă mulțu-mesc anticipat pentru explicații. Georgeta B.“ v v v Dacă, de exemplu, temperatura de afară este de doar 22 de grade Celsius, într-o mașină parcată sub lumina directă a soarelui, aerul poate ajunge chiar și la 45 de grade Celsius. Este unul din motivele pentru care medicul veterinar Gheorghiță Mure-șanu vă recomandă ca, în timpul lunilor călduroase, câinele de companie să nu fie lăsat singur în mașina staționată la soare, pentru că aces-ta poate suferi enorm. Totul, din cauză că nu are glande sudoripare pe toată suprafața corpului, ca oamenii, singura lui cale de a înfrunta supraîncălzirea fiind gâfâitul cu limba scoasă. Din păcate, asta nu-i ajută prea mult, lăsarea câinilor singuri în mașină, pe vreme caldă, putându-le provoca atacuri de hipertermie. Chiar și atunci când lăsați un pic geamul deschis, lucrurile nu se îmbunătățesc mai deloc. Dacă temperatura unui câine depășește 41,1 grade Celsius (cea normală fiind de 38 grade), atunci animalului îi sunt afectate inima, rinichii, ficatul sau sistemul nervos, putând intra în comă sau chiar muri. Atenție, toate acestea se pot întâmpla doar în câteva minute! De aceea, specialistul este de părere că subiectul trebuie tratat cu toată responsabilitatea de proprietarii câinilor de companie.