Câinele îl muşcă pe vecin. Ce riscaţi

Renuntati la fotografii de MANIPULARE. Aceasta este o poza facuta la orele de antrenament cu specialistii. Nu luati o fotografie dintr-un context si o puneti in alt context ca nu este deontologic. Pe cel in cauza, il sfatuiesc sa pastreze, CA PROBE, invitatiile facute pentru a plati tratamentul si a face chiar un cadou de Craciun. Eu chiar as face, o adresa catre vecin prin executorul judecatoresc, cu aceasta invitatie. Vrea banii bine, se stinge litigiul, nu vrea banii atunci se demonstreaza altceva. Era un copil mai zvapaiat, intarata animalele ca sa se distreze ? mai erau oameni, (martori), Eu am vazut un grup de copii cum aruncau cu pietre intr-o pisica !., este un mod de distractie. Asa de speriat ...ne speriem cu totii si nu dormim noptile (un cutremur sa vina si ..toata familia intra in panica). Si inca ceva foarte important, Judecata se face pentru corectare, indreptare, educare, si NU pentru RAZBUNARE., coroborat si cu intentia dvs. pozitiva de a repara incidentul si material si printr-o pozitie sincera, ca v-ati adresat si ziarului sa faceti un dialog, descrie perfect intentia pozitiva constructiva.