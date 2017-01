Cadouri de Crăciun ingenioase şi ieftine

Cadouri de Crăciun ingenioase și ieftine

Miercuri, 17 Decembrie 2014

Dacă nu ați găsit încă darurile cele mai po-trivite pentru cei dragi, le puteți face o surpriză plăcută, fără a vă provoca găuri în bugetul familiei, optând pentru următoarele obiecte, toate disponibile pe internet:Sistem automat de udat plantele. Este extrem de util mai ales în perioada absenței de acasă, pentru că acest sistem are capaci-tatea să păstreze florile din ghiveci în aceeași stare ca dinaintea plecării. Sistemul automat pentru udat plantele se umple cu apă și se înfige în pământul florilor sau al altor plante din ghiveci, iar apa din el se va scurge treptat, udând planta în funcție de necesități. Costă circa 8 lei bucata și îl puteți procura de pe internet.Aparat de masaj pentru gât și umeri. Un asemenea produs este util oricui, mai ales celor care lucrează mult la birou. Este con-ceput pentru a masa ușor gâtul și funcțio-nează pe principiul vibrației continue a unor magneți care sunt încorporați în aparat. Pro-dusul se vinde cu 15 lei și ajută la relaxarea musculaturii gâtului și la îmbunătățirea circulației sângelui.Racletă pentru gheață cu mănușă. Orice șofer va fi încântat să primească un aseme-nea cadou, întrucât racleta s-a dovedit că este extrem de utilă în zilele geroase. Și asta, pentru că are un rol dublu: curăță parbrizul, dar protejează și mâna de ger. În plus costă numai 10 lei.