Ca să supravieţuiască, românii bagă tot mai adânc mâna în buzunare

Ca să supraviețuiască, românii bagă tot mai adânc mâna în buzunare

În timp ce producătorii de produse alimentare, legume, fructe etc. sunt forțați să-și vândă produsele „asudate din greu” (Tudor L., din M. Kogălniceanu), la prețuri de nimic, acestea ajung pe rafturile hipermarketurilor sau în piețele agro-alimentare la prețuri exorbitante. „Cine permite ca mâncarea să fie cel mai mare lux?” „Sunt bolnav și trebuie să țin un regim strict. M-am tot săturat să-mi spună doctorul să mănânc legume și fructe multe, să mănânc pește alb proaspăt și să nu mă stresez, când, de fapt, stresul meu cel mai mare este atunci când ajung în piață. Din cauza prețurilor care aproape că se măresc de la o zi la alta, după mine, fără nici o legătură cu realitatea, m-am certat cu toți cei care vând legume și fructe. În Piața Griviței, de exemplu, toți mă cunosc ca pe un cal breaz și cred că s-au vorbit între ei, că abia mă mai servesc, iar alții refuză pur și simplu să aibă de-a face cu mine. Doctorul mi-a recomandat cel puțin un măr pe zi, dar pot eu să-mi permit să plătesc numai pentru un măr de mărime potrivită, după ce că e plin de hormoni, cel puțin 1,5 lei, dintr-o pensie de 480 lei? Vreau să le cer scuze, cu această ocazie vânzătorilor pe care i-am jignit mereu, dar nu mai pot să-mi controlez nervii. Am crezut că se va face, totuși, ceva concret ca să trăim bine, dar văd că se lucrează pe invers. De ce nu se ia nimeni de problema asta și lasă prețurile să se umfle, mai rău ca o gogoașă, în halul ăsta? Am fost în audiență la Prefectură, dar mi s-a explicat că este economie de piață, liberă, și nu se poate interveni. Chiar așa să fie?” – Dorin Moraru, 59 ani, din Constanța. Producătorii agricoli - obligați să vândă la subpreț „Zilele trecute, un văr de-al meu care face, de ani de zile, grădinărit la țară, a trecut pe la mine ca să-și mai verse din supărare. Se gândea că dacă va fi obligat să mai vândă, en-gros, castraveții la prețul de 10 bani, o să dea faliment. Iar când merge în supermarketul unde ajunge marfa lui și vede că prețul este de 30 de ori mai mare, plânge ca un copil. Este om simplu, fără școală, dar își dă seama că este păcălit rău de tot. Ca să-și salveze așa-zisa afacere, omul ar trebui să ia un împrumut bancar și să gireze cu casa. I se tot cer reguli europene. Dar prețurile producătorilor, nu tot europene trebuie să fie? El crede că ar fi cazul ca guvernanții să se ocupe mai serios de această chestiune, care, până la urmă, ne privește pe toți, că doar și noi dăm o căruță de bani pe tot ce înseamnă mâncare, în general, și am cam ajuns la fundul sacului” – T. Stoian, 46 ani, din Constanța. „Parchetul ar trebui să stopeze furăciunile!” „Nu cred că trece o zi de la Dumnezeu în care să nu auzim pe la televizor sau să citim prin ziare că s-a scumpit prețul la cutare sau cutare aliment. Aș vrea să aflu și eu, prin ziarul dumneavoastră, ce fel de conștiință au, de exemplu, procesatorii de lapte, care cumpără kilul de lapte cu maxim un leu de la amărâții de producători de la țară, pentru ca apoi noi, alți amărâți de la orașe, să-l cumpărăm cu 4 sau 6 lei kilul. Oare politicienii n-au nici o obligație să regleze furăciunea asta? Eu cred că Poliția și Parchetul ar trebui să intre pe fir, pentru că mie chestiile astea mi se par cele mai corupte practici din lume. Ca să nu zic un atentat la viața copiilor noștri, pentru că ei au nevoie de lapte mai mult, iar noi nu dispunem de bani destui să-l cumpărăm la prețurile astea astronomice” – Florica Turda, din Constanța. Toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere sunt de părere că a sosit momentul „să se pună punct acestui jaf premeditat”, iar prețul final al fructelor, legumelor și produselor alimentare, indiferent de cuantumul acestuia, să nu urmărească doar îmbogățirea „unui grup de șmecheri care fac comerț”, spre disprețul celor mulți.