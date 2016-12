Vox populi

Ca să dăm de pământ cu baronii politici, să mergem la vot!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Și în România, secolul XX a fost… plin de revoluții, care au făcut ca socialismul să ia locul monarhiei, democrația să înlocuiască socialismul, iar capitalismul să dea de pământ cu comunismul. Regii au fost înlocuiți de președinți și baronii de capitaliști, dar atitudinea noilor conducători față de… mase nu s-a schimbat atât cât și-ar fi dorit cei mulți, deși se pretinde că toate mișcările au fost făcute în numele poporului, pentru popor și numai spre binele lui. Drept urmare, mulți români continuă să trăiască în neajunsuri sau cu teama zilei de mâine pentru că perioada postdecembristă ne-a pricopsit cu alți baroni, cei politici, și așa cum înaintașii noștri au fost tratați de baroni ca animalele, la fel și astăzi mulți dintre noi suntem tratați cu dispreț de noii baroni politici, dar și de „șmecherii capitaliști”. De ce? Pentru că nu ne interesează metodele prin care putem scăpa de ei! „Iar una dintre aceste metode, care nu costă nimic și nu doare chiar deloc, este să mergem la vot și să le demonstrăm că taman atunci când le e lumea mai dragă, tot la mâna noastră ajung!” - Lăcrămioara Luca, 40 ani. r„Mă îngrozesc sondajele care prevăd un mare absenteism de la votul de mâine, nu vreau să dau lecții de etică nimănui, dar tare mult aș vrea ca aceste sondaje să greșească. Nu spun vorbe mari, dar dacă nu vom dormi în front cât e duminica de lungă, vom putea abroga, dacă nu imediat, cel puțin într-un viitor apropiat, legile junglei. Sincer, am un imens regret că prezența la vot nu este obligatorie prin lege, dar e timp și pentru asta, că așa suntem noi obișnuiți să tot tragem de timp, de fapt, de viitorul copiilor noștri! Că, de fapt, aici e marea problemă și efectul neparticipării la vot! Poate să mă contrazică cineva?” – Virgil Cosma, 51 ani. „Pentru că sunt o persoană responsabilă, cu un dezvoltat simț civic și nu mi-e totuna cum le va fi peste ani copiilor mei, o să merg neapărat la vot, în mod special și pentru că suntem în criză! Scuzați limba de lemn, dar sunt cuvinte la care nu am găsit sinonime!” - Dan Ardeleanu, 43 ani. „Eu cred că și în colegiile constănțene sunt câteva nume de încredere, care merită să fie alese pentru a se schimba fața Parlamentului. Iar dacă n-o să fie capabile să facă ce au promis, cu uninominalul ăsta, așa discutabil cum e, o să se așeze singuri la stâlpul infamiei. Sper eu!”. (Zenovia Arghir, 39 ani. „Să votăm cum ne duce capul, să nu ne lăsăm creierul spălat de un partid sau altul, să votăm cu cine credem că are mai puțin de câștigat material după ce intră în Parlament sau din ce motive vreți dumneavoastră, dar să mergem cu toții la vot!” – Maria Tudor, 31 ani. „O să merg neapărat la vot și așa trebuie să facă toți constănțenii. De exemplu, la mine în colegiu e un candidat care nu s-a omorât în declarații, dar are ceva fapte în spate. E tânăr, nu e încă(!) viciat și vreau să-i dau o șansă ca să ne scape de dinozauri!” - Vasile votantul, 46 ani. „Pe cine naiba să votăm, că toți sunt o apă și-un pământ! Mor când o aud pe nevastă-mea spunând asta de zece ori pe zi! O tot dă cu doctrinele, cu orientările politice și teorii din astea. Eu nu cred că cu oricine aș vota mi-ar fi la fel de rău. Chiar vreau să cred că în colegiul meu sunt și candidați care promit. Nu sunt extraordinar de documentat, dar tot știu pe cine o să votez. Și o să merg la vot, chiar dacă este ziua mea onomastică. Sper ca sărbătoarea asta să poarte noroc candidaților mei preferați” - Andrei, 44 ani. „Eu cred că în România, cel puțin pentru câteva legislaturi, este nevoie de votul obligatoriu. Cine nu merge la vot să fie amendat, și nu cu puțini bani! Sau dacă așa ceva nu e democratic, atunci să nu se mai plângă de unele sau de altele!” - Virgil Toască, 31 ani. „O să merg neapărat la vot pentru că baronii politici trebuie să-și strângă odată catrafusele din Parlament. Aș putea să vă spun cu cine votez dar n-o fac, pentru că nu vreau să mă ia la ochi șeful, care e fanul altui partid și ne obligă de la obraz să votăm cu cine vrea el. Oare de ce la noi opțiunile politice trebuie ascunse de colegi sau de șefi?” – Floriana, 36 ani. „Cine spune că prin absenteism blamează clasa politică, face o greșeală de neiertat. Indignarea sau revolta față de putregaiul politic se tratează prin prezență de sută la sută la vot sau chiar mai mult, vorba unui prieten hâtru, nu prin girarea, în continuare, a șmecherilor. Nu sunt vorbe goale, oameni buni, mergeți la vot, pentru Dumnezeu, nu-i de joacă, mai ales pe criza asta!” – „un profesor anonim” „Aceste alegeri au o miză foarte mare, să nu ne facem că plouă și să mergem la vot! Să lăsăm bancurile când e vorba de viitorul nostru, chiar dacă, recunosc, nu prea ne vine, mai ales nouă, tinerilor, dar trebuie să ne dezmeticim și să-i trimitem la plimbare pe cei care ne enervează numai când deschid gura!” - Lidia, 29 ani.