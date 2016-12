Buruienile riscă să acopere monumentele din Cimitirul Eroilor (galerie foto)

După modelul unei lecții de bun simț nemțești, cititorii speră ca monumentele și aleile dintre mormintele unde-și dorm somnul de veci soldații români și străini căzuți în timpul războiului mondial să fie refăcute și tratate cu tot respectul cuvenit. Familia cititorului nostru Constantin Zaharia, din Constanța, are rude care s-au jertfit pe fronturile primului și ale celui de-al doilea război mondial. În semn de pioasă recunoștință, și în acest an, de Ziua Eroilor, au păstrat un moment de reculegere la mormintele lor din Cimitirul Eroilor: „Am avut doi frați și un unchi morți pe frontul de est. Am observat că până și la intrarea în Cimitirul Eroilor, persoane dubioase au liber să facă speculă cu lumânări, flori etc., ca să nu mai spun cât de atente sunt la buzunarele oamenilor. Dar ce m-a durut foarte mult este felul dezolant în care arată Cimitirul Eroilor. Obeliscurile și platourile parțial distruse de intem-perii, locurile de veci necură-țate de uscături sau acope-rite de bălării, grilaje nevopsite. Chiar dacă unii dintre cei care avem rude aici mai suntem în viață și ne străduim să întreținem mormintele rudelor noastre, să nu se uite că aici odihnesc și ostași ruși, germani, francezi, polonezi etc., eroi cărora le datorăm același respect. Mă așteptam ca măcar de Ziua Eroilor acest respect să plutească în aer, prin aspectul întreținut al cimitirului. Dar, din păcate, nu a fost așa. Probabil, ar putea da o mână de ajutor la îngrijirea acestui loc sfânt școlile militare, unitățile militare etc. A grebla, a vopsi grilajele, a cosi iarba și câțiva saci de ciment pentru asfaltarea aleilor ar rezolva totul, numai să aibă cineva inițiativă”. Chiar dacă reprezentanții autorităților locale depun coroane de flori cu ocazia Zilei Eroilor, cititorul nostru consideră că această… paradă nu este suficientă și speră ca sugestia lui să ajungă la urechile cui trebuie. Lecție de bun simț nemțesc Părinții Corinei Aldea (46 ani, din Constanța) locuiesc în Buzău. De la ei știe că munca voluntară în Cimitirul Eroilor din acest oraș este o tradiție, dar în rândul militarilor germani, de vârste diferite, care vin aici an de an și se îngrijesc ca mormintele și aleile din cimitir, uitate de autoritățile locale, să arate impecabil. Femeia ne-a mărturisit că pe tatăl ei l-a apucat rușinea când i-a văzut pe nemți reparând aleile dintre mormintele unde-și dorm somnul de veci soldații germani sau făcând tot felul de alte lucrări de întreținere, lucruri pe care ar fi trebuit să le facă românii. „De la ei a aflat tata că s-au oferit voluntar, nu i-a obligat nimeni să vină. Eu cred că orice comentariu este fără rost, dar sper ca lecția să ne servească și nouă, măcar de-acum încolo”. Pornind de la această situație, cititorii propun autorităților locale să inițieze un proiect pentru reabilitarea monumentelor din Cimitirul Eroilor în timp rezonabil. Mai mult, la inițiativa societății civile, ei cred că ar fi bine ca, după modelul nemțesc, să se înființeze o asociație specială pentru îngrijirea monumentelor de război. Și, nu în ultimul rând, Corina Aldea consideră că și românii ar cam trebui să învețe să toarne (cu muncitori puțini, fără pauze lungi și dese!) asfalt în... stil german, adică rezistent mai mult timp.