Psihologul te ajută

Burlacul convins dă bătăi de cap iubitelor

Specialiștii spun că îi place să fie cucerit și că se plictisește repede într-o relație, burlacul convins fiind mai tot timpul în căutare de ceva nou. Pentru el, ideea de căsătorie nu există, iar explicația oferită (cui este dispus s-o dea) este aceea că nu a găsit încă femeia potrivită. “Am 27 de ani și până acum nu am avut nici o relație foarte serioasă cu vreun băiat. Au fost mai mult niște prietenii, că îndrăgostită cu adevărat abia acum sunt. Este foarte drăguț băiatul, elegant, civilizat, se poartă frumos cu mine, iar din punct de vedere fizic facem împreună un cuplu frumos. Toți ne admiră. Problema este că suntem prieteni de aproape doi ani de zile și, cu toate că are apartamentul lui, în care stă singur, nu mi-a propus, și nici măcar o aluzie cât de fină nu a făcut, ca să mă mut cu el. Acum, știți și dumneavoastră cum e moda, ai un prieten cu care vrei sau nu să te măriți, dar te muți la el sau el la tine, după caz, ca să te cunoști mai bine, așa, un fel de căsătorie de probă. Mie, ca femeie, îmi este jenă să-i propun așa ceva, posibil să fiu de modă mai veche. Dar ce este mai dubios e că nici planuri de căsătorie nu ne-am făcut până acum. Am fost împreună, în această toamnă, la vreo trei nunți ale prietenior apropiați, și toți băteau apropouri la căsătoria noastră. De fiecare dată se făcea că nu-i aude. Mi-am luat inima în dinți și l-am întrebat ce are de gând, mai ales că eu am o vârstă la care părinții mă presează să mă așez la casa mea. Zilele trecute, sora lui, cu care mă înțeleg foarte bine, m-a avertizat că fratele ei și-a propus să rămână burlac toată viața, că nu-i priește deloc să stea sub papucul unei femei. I-am spus acest lucru și a confirmat. Deși îmi spune tot timpul că mă iubește, văzând că-l forțez să ne căsătorim, mi-a întors pur și simplu spatele, fără nici o explicație. Eu sunt leoaică și n-o să fac în veci primul gest de împăcare, mai ales că nu ne-am certat. Aș vrea să știu dacă pot avea vreun viitor cu acest băiat, pe care îl iubesc la nebunie și cu care m-am înțeles aproape perfect până acum. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și vă felicit pentru această rubrică. Diana, din Constanța”. Burlacul convins fuge de responsabilități Deși ar putea părea o partidă perfectă, psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că, în general, un burlac convins nu vrea să-și asume responsabilități și nici măcar nu-i trece prin cap să se schimbe ceva în concepția lui privind căsătoria și, mai ales, insistă ca totul în dormitor să rămână intact, neatins de mâna vreunei femei. Dacă ești de acord cu asemenea lucruri, va fi un amant bun. Dar dacă încerci să-l legi cumva de tine, se va schimba imediat și va da bir cu fugiții. Vârsta burlacului - decisivă Dacă, de exemplu, burlacul convins are în jurul vârstei de 20 de ani, specialiștii spun că ar exista șansa de a i se scoate din cap, cu tact, ideile fixe privind burlăcia. Dacă are 30 de ani, ar fi cazul să te gândești mult înainte să te implici într-o astfel de relație, iar dacă are deja peste 40 de ani, să nu te muți, sub nici o formă, la el acasă și, mai ales, să nu-ți transferi garderoba în dulapul lui, pentru că nu suportă să fie deranjat de mâna și, mai ales, de imaginația unei femei. Adoră să fie cucerit de femei Manierat și elegant, acest tip de bărbat are mare succes la femei pentru că îi place nespus de mult să fie cucerit. Specialiștii au ajuns la concluzia că burlacii convinși țin bine ascuns în fața partenerelor cu care au o relație secretul de a nu-și dori să se căsătorească niciodată. Iar dacă se întâmplă ca în relația în care este angajat lucrurile să evolueze, dispare imediat, fără măcar să ofere o minimă explicație. Totul, din cauză că în mintea lui ideea de căsnicie nu există și, ca atare, consideră că nu are nici un rost să vorbească despre așa ceva. Doar celor apropiați ar fi dispus să-și justifice într-un fel atitudinea, singura explicație oferită fiind aceea că nu și-a găsit încă jumătatea.