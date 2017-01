Bune maniere la locul de muncă

Marţi, 19 Februarie 2013

După cum nici în societate, persoanele ale căror maniere lasă de dorit nu sunt prea bine privite, nici la serviciu, colegii necivilizați nu sunt priviți cu ochi buni. Chiar dacă regulile de conduită la locul de muncă nu sunt menționate în regulamentul de ordine interioară sau în fișa postului, orice încălcare a lor vă poate prejudicia atât imaginea, cât și cursul carierei sau, uneori, vă poate costa chiar serviciul, sunt de părere specialiștii www.myjob.ro, care precizează că, deși s-ar putea să nu vi se atragă atenția, fiecare abatere poate fi luată în calcul… la o adică!Nu umblați în hârtiile altcuiva! Și la serviciu oamenii au nevoie de intimitate. Respectați deci intimitatea celorlalți. Citirea corespondenței colegilor (chiar dacă este vorba de hârtii și note personale sau de publicații cu abonamente în nume propriu) este un act nu doar nepoliticos, ci unul care încalcă legea. În plus, a citi corespondența altcuiva este interzis“.Nu luați, nici măcar sub titlu de împrumut, nimic fără să cereți. Oricât de mărunt ar fi lucrul de care aveți nevoie, chiar și o agrafă, întrebați sau anunțați când luați ceva de pe biroul altui coleg. Chiar dacă pare o regulă de bun-simț, sub nicio formă nu căutați cele necesare în sertarele sau în geanta altcuiva, cu atât mai puțin la job!, vă sfătuiesc specialiștii www.myjob.ro.Nu-i deranjați pe cei din jur. Evitați, pe cât posibil, să vă rezolvați problemele personale la birou și nu uitați niciodată să vă țineți telefonul personal pe modul silențios. Nu numai că nu sunteți plătit pentru a vă rezolva problemele personale la serviciu, dar țârâitul și convorbirile interminabile pot fi extrem de deranjante pentru cei din jur. Și pentru că zgomotele îi pot deranja pe ceilalți, respectați, pe cât posibil, liniștea în birou: nu țineți ședințe în biroul în care ceilalți colegi lucrează, nu vorbiți tare dacă subiectul nu interesează pe toată lumea și nu vorbiți tare nici la telefon. Nu lăsați telefonul fix să sune la nesfârșit. Nu lăsați muzica să răsune din căști și nu bateți ritmul cu degetele pe birou.Nu întrerupeți convorbirile celorlalți. Sfatul general este de a încerca să-i deranjați cât mai puțin posibil pe colegi. De aceea, chiar dacă aveți ceva de discutat cu ei, sub nicio formă nu întrerupeți o conversație, mai ales dacă este în interes de serviciu. Dacă trebuie să-i comunicați celui care vorbește ceva foarte important, puneți-i pe birou un bilețel pe care să-l poată citi fără să întrerupă convorbirea.Nu sunați clienții în afara orelor de program! Doar dacă ați convenit să sunați în caz de urgențe, puteți să vă permiteți să deranjați pe cineva în timpul liber. Acest lucru se aplică și în cazul șefilor, colegilor și chiar al subalternilor.