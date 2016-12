Branşarea la gaze, posibilă şi la o scară de bloc?

Branșarea la gaze, posibilă și la o scară de bloc?

Faptul că nu toți locatarii sunt de acord cu racordarea la rețeaua de gaze naturale nu reprezintă un impediment, întrucât branșarea este posibilă și pentru o singură scară dintr-un bloc, însă numai în anumite condiții. Care sunt acestea, aflați din rândurile de mai jos.Primăvara s-a instalat cel puțin din punct de vedere calenda-ristic, iar până la sistarea furnizării agentului termic de către RADET a mai rămas puțin timp. Disperați din cauza costurilor mari cu încălzirea, mulți locatari caută variante mai convenabile pentru propriul buzunar, iar branșarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale este o soluție pe care o îmbrățișează. Dar ce te faci dacă nu toți locatarii sunt de acord cu o asemenea investiție?„Încă de anul trecut, prin iulie, am venit cu ideea să trecem pe gaze, dar era cam târziu, plus că era problema și cu debranșările. Am zis că trebuie s-o luăm din pripă anul ăsta și am început mobilizarea.M-am săturat să mă milogesc pe la ușile oamenilor din bloc, unii vor, alții n-au interes, primesc subvenții oamenii… Pe scara noastră ar fi mai mulți dornici, nu toți, dar sunt destui. Problema e dacă Congaz acceptă să facă lucrarea numai pentru scara noastră? De ce acte ar fi nevoie numai pentru o coloană de gaze și cam cât costă? Mă angajez eu să fac cererea, numai să mi-o primească!” (Vali Petriu).Vești bune!Din fericire, și locatarii unei singure scări dintr-un bloc cu mai multe scări pot deveni abonații Congaz Constanța. Însă, pentru ca procedura să poată fi demarată, este nevoie de acordul a 50 la sută plus unu dintre locatarii respectivei scări. Interesant este că nici măcar cei care și-au dat acordul nu sunt obligați, apoi, să se branșeze, căci procedura permite ca și un singur proprietar să devină abonat RADET, cu condiția de a-și asuma și costurile lucrării. Însă fără acordul a jumătate plus unu dintre proprietarii din scara respectivă nu se poate demara branșarea la gaze!Locul depunerii cereriiPotrivit procedurii, după ce jumătate plus unul dintre locatari și-au exprimat acordul, va trebui să se întocmească o cerere către Congaz, care apoi se va depune la sediul din City Park Mall, etajul 2, Sky Level, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, Serviciul Clienți Noi. Solicitarea de acces se face numai pe numele Asociației de proprietari și nu al unuia dintre locatarii implicați în acest demers.Documente necesare: La cerere (formular cerere de acord de acces asociații de proprietari) se vor atașa următoarele documente: 1) Copie de pe Actul Constitutiv sau a Statutului Asociației (ștampilat și semnat de către președintele asociației, conform cu originalul), copie a codului fiscal, copie a actului de identitate a administratorului de bloc. 2) De asemenea, este nevoie de tabelul nominal cu locatarii care sunt de acord cu instalarea coloanei de gaze naturale pe casa scării și pe alte părți comune (50% plus unu) și tabelul nominal cu locatarii care participă la plata tarifului de racordare la rețeaua de gaze naturale și a coloanei de pe casa scării (formulare tipizate de la SC Congaz SA); 3) La depunerea cererii, solicitantul va achita tariful pentru analiza și elaborarea acordului de acces. SC Congaz SA va răspunde cererii solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.CosturiÎn tariful de racordare sunt cuprinse, în funcție de situație, costurile de proiectare, execuție și punere în funcțiune a instalației de racordare și se achită într-un interval de cinci zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare. În principiu, prețul de racordare se calculează potrivit Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, după o formulă standard, care cuprinde componenta tarifului de racordare aferentă autorizației de construire și a tuturor avizelor locale necesare; componenta din tariful de racordare aferentă realizării branșamentului și componenta din tariful de racordare aferentă stației de reglare-măsurare. Este bine de știut din start că valoarea tarifului variază în funcție de localitatea și zona în care se află imobilul respectiv, de lungimea și diametrul instalației de racordare, avându-se în vedere și debitul solicitat, dar și o serie de alte criterii, deci nu se poate avansa un preț estimativ fără a analiza situația la fața locului.