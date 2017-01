Botniţa la câini

Veterinarul pe recepție

Botnița la câini

„Aș vrea să aflu și eu la ce vârstă i se poate pune câinelui botniță? Menționez că am un câine cu vârsta de aproape șase luni, am încercat să-l obișnuiesc cu botniță, dar nu am reușit. Vă mulțumesc mult pentru solicitudine”. (Diana Dragomir, din Ovidiu) vvv Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), ne-a explicat că acest accesoriu canin incomod (în cazul câinilor bine educați și socializați, inutil) este obligatoriu prin lege în locurile publice și, mai ales, pentru anumite rase. Astfel, vrând-nevrând, va trebui să vă obișnuiți câinele să accepte și să suporte incomoda botniță, pentru a nu vă confrunta cu situații neplăcute. Totuși, obișnuirea câinelui cu acest accesoriu restrictiv poate fi foarte dificilă, dând dureri de cap stăpânului (care este conștient că botnița va trebui să fie acceptată de voie, de nevoie, de către câine) și enervând la culme câinele, care, pe lângă faptul că o percepe ca pe o restricționare a posibilităților sale de apărare și comunicare (prin obstrucția botului), va deveni, cu fiecare încercare nereușită, mai încăpățânat și mai reticent în a o accepta. Despre vârsta la care câinii trebuie obișnuiți cu acest nedorit accesoriu, aflați din ziarul nostru de mâine.