Bone de închiriat pentru Revelion şi vacanţă

Bone de închiriat pentru Revelion și vacanță

Prețul pentru noaptea de Revelion se negociază direct, între bonă și familie. Care sunt obligațiile bonei? Nu doar să-i îngrijească pe cei mici până la întoarcerea părinților, ci și să-i distreze. Agențiile închiriază și bone care să însoțească o familie în vacanță.Orientativ, tariful pentru Revelion oscilează în jurul sumei de 150 de lei, iar în cazul vacanțelor de două, trei zile, între 300 și 400 de lei. Mai mult, firmele cu un asemenea profil acoperă și servicii privind îngrijirea vârstnicilor sau a persoanelor care nu se descurcă singure.În condițiile în care părinții chiar își doresc să evadeze în noaptea magică de Revelion, este complet falsă ideea că micuții le-ar bloca această frumoasă perspectivă. Este adevărat că pentru orice părinte, grija față de cel mic este prioritatea zero, însă la fel de adevărat este că atunci când vine vorba să-l lase pe mâna unei persoane necunoscute, reti-cențele sunt mari. Temerile celor care doresc să petreacă Revelionul pot fi spulberate dacă se adresează agențiilor specializate în servicii ocazionale de babysitting. Este nu doar practic, ci și mult mai sigur ca bonele să fie contactate prin firmele de profil. Mai mult, poate fi și avantajos din punct de vedere financiar, întrucât tariful pentru asemenea servicii se negociază direct între bonă și client, fără ca firma să intervină.Vocația de părinte n-o are oricine!Concret, dacă aveți copii, dar și persoane adulte în familie care, din cauza a tot felul de probleme, nu pot fi lăsate singure, aveți posi-bilitatea să angajați, pentru câte zile doriți dumneavoastră sau chiar numai pentru noaptea de Revelion, o persoană calificată special pentru asemenea servicii, pe mâna căreia puteți lăsa și casa cu încredere.„Avem un copil de trei ani, tare năbădăios și receptiv la ce se întâmplă în jurul lui. Am făcut un experiment acum câteva zile și l-am lăsat cu o rudă, dar când ne-am întors acasă, băiețelul nostru era deja o enciclopedie de prostioare. Femeia, slobodă la gură, a avut grijă să-i îmbogățească vocabularul. Tot ea s-a supărat că sunt exagerată, sfârșind prin a-mi urla că vocația de părinte nu e pentru oricine. Am stricat o relație de rudenie, bună în alte condiții și nu mai vreau să repet faza cu altcineva. Mă interesează o persoană străină, însă de încredere și serioasă. Mă tem că m-am trezit prea târziu, mai e un pic până la Revelion!” (Sonia Dantelată).Cum căutați bona favorită?Managerul unei firme constănțene de babysitting a precizat că nu este deloc târziu pentru ducerea la bun sfârșit a acestui demers. Totul, întrucât numărul bonelor disponibile este suficient de mare pentru a acoperi cererea. Ele pot fi contactate prin intermediul firmelor de profil, care garantează asupra integrității lor morale și profesionale, pentru că sunt special pregătite pentru asemenea servicii.OpțiuniEste bine ca persoanele interesate să știe din start că au posibilitatea să opteze pentru varianta pe care o consideră cea mai convenabilă, întrucât bonele sunt dispuse să vină la domiciliul copiilor, dar nici nu sunt împotriva ideii ca ele să fie gazdele celor mici în perioada cât sunt angajate să-i îngrijească și să-i distreze.Un alt avantaj al angajării unor persoane special pregătite este acela că bonele cunosc regulile care să le permită o bună comunicare cu cei mici, astfel încât să nu fie percepute ca niște persoane străine, a căror prezență să-i sperie.