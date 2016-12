Bona copilului şi menajera, trecute la plata întreţinerii?

Bona copilului și menajera, trecute la plata întreținerii?

Chiar dacă legislația privind funcționarea asociațiilor de proprietari este ambiguă în anumite privințe, adunarea generală poatesă dispună cine să fie trecut sau nu la plata cheltuielor comune.Cu precădere în ultimii ani, din ce în ce mai multe familii cu copii își angajează bone, altele sunt ajutate în gospodărie de menajere. Locatarii nu văd cu ochi buni faptul că persoane care își fac simțită prezența în bloc zi de zi sunt scutite de la plata cheltuielilor comune de întreținere. Iar când se gândesc că, în perioada următoare, după furnizarea căldurii, costurile cu întreținerea vor fi mult mai mari, cer ca această problemă să fie reglementată într-un fel: „Familiile cu stare își angajează bone, menajere, dar uită să le treacă la plata întreținerii. Problema e că șefii de la asociația noastră spun că n-au dreptul să le treacă la plată dacă nu dorm în acele aparta-mente. De dormit, poate că nu dorm, dar folosesc liftul toată ziua, aprind lumina pe scări, femeia de serviciu mătură și de pe urma lor, nu? Și-atunci, de ce nu pot fi trecute la întreținere aceste persoane? Elena Voicu”. „Astă vară, vecina mea nu s-a lăsat până nu m-a reclamat la asociație, să plătesc întreținerea pentru rudele venite la mare. Dar ea refuză să plătească pentru bona care stă zi de zi cu copilul. Administratorul mi-a spus că dacă nu stă noapte și zi o perioadă de 15 zile, n-are cum s-o încaseze! Dar musafirii de ce sunt taxați? C. Alexa”.Adina Simion și Cornelia Dan consideră că dacă bonele și menajerele nu contribuie la plata cheltuielilor comune, atunci nici ele să nu mai plătească taxa pentru animalele de companie, impusă în ultimii doi ani de asociație.„Legislația este anapoda“!Președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, a folosit acest context pentru a preciza, așa cum a făcut-o și la întâlnirile pe țară cu asociațiile de proprietari, că legislația actuală privind funcționarea asociațiilor de proprietari are o serie de imperfecțiuni. Iar una dintre acestea se referă la calcularea costurilor de întreținere în funcție de numărul de persoane: „Legislația este anapoda. Legea 230 a fost gândită pentru blocuri mici, de maximum patru etaje, cu scări puține, fără lift, fără ghenă încorporată. Acum, într-un bloc cu patru sau mai multe scări, cu sute de apartamente, cine să-i mai numere pe vizitatori, pe bone, pe menajere sau cine mai vine în vizită?”.Greu de gestionatÎn astfel de situații, președinții asociațiilor ar trebui să convoace o adunare generală, în cadrul căreia să se stabilească dacă acele persoane să fie trecute la plata cheltuielilor comune. Tot în acest cadru pot stabili dacă doresc să introducă o taxă pentru stăpânii animalelor de companie.„Legea spune clar, cine stă 15 zile consecutive într-un apartament trebuie trecut la cheltuielile comune. Dar dacă stă numai ziua, poate să stea, dacă nu are și reședința în apartamentul respectiv, nu poate fi trecut la plată!” - a completat șeful UAP, care a ținut să precizeze că la nivelul tuturor întâlnirilor pe țară cu asociațiile de proprietari a insistat ca sistemul de plată a costurilor cu întreținerea să fie lăsat la nivelul fiecărei asociații, în funcție de condiții, posibilități, specific, declarându-se categoric împotriva plății pe număr de persoane: „Să vă dau numai un exemplu - lumina de pe casa scării, care se plătește după numărul de persoane. Păi, un copil de doi-trei ani aprinde el singur lumina pe holul blocului sau merge singur cu liftul? Plus că în Constanța sunt sute de aparta-mente de vacanță, Vin acolo turiști cu cățel și purcel, nu se poate face nimic. Greu de gestionat!”. Tocmai de aceea legea dă dreptul asociațiilor de proprietari să ia decizii în probleme de interes comun.