Psihologul te ajută

Boala care te izolează de lume

Teama exagerată de a socializa, însoțită de roșitul obrajilor, puls crescut, nod în gât, uscarea gurii, tremurat, transpirație când persoana respectivă este pusă în situația de a interacționa cu cineva se numește fobie socială. Formă severă de timiditate, această tulburare psihică face din viața individului un coșmar, care ajunge să se izoleze de societatea în care trăiește.Chiar dacă există tendința ca fobia socială să fie confundată cu timiditatea excesivă, potrivit psi-hologului Speranța Băcana, în timp ce timizii fac totuși față anumitor situații sociale, este adevărat, uneori cu dificultăți mari și cu un consum emoțional consistent, persoanele care suferă de tulburare fobică-socială nu reușesc să aibă o relație socială normală. Așa se explică de ce comportamentul fobic are efecte catastrofale asupra relațiilor sociale și profesionale, dar și familiale. Din păcate, fobia socială este o afecțiune foarte des întâlnită, statisticile arătând că una din opt persoane traversează, la un moment dat, un asemenea episod. Mai exact, astfel de oameni au dificultăți în întâlnirea unor persoane noi, în susținerea unui discurs în fața unui public, în stabilirea de întâlniri sau participarea la petreceri, chiar se jenează să consume alimente sau băuturi la reuniuni publice. Nodul în gât li se pune și când au nevoie să ceară informații de la autorități sau să dea o replică persoanei care tocmai i-a jignit. Mai rău este că din cauza tensiunii acumulate și a impresiei că toți sunt cu ochii fixați asupra lor, aceste persoane pot avea si atacuri de panică, iar roșitul constant devine dureros și jenant.„Pentru a înțelege mai bine ce efecte îngrozitoare are fobia socială, o să mă rezum la un exemplu care a făcut ocolul lumii în 2004, când o scriitoare austriacă ce a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în acel an a refuzat pur și simplu să participe la ceremonia de decernare a premiului, recunos-când că se teme de mulțimile de oameni. Ca să depășească într-un fel situația, și-a înregistrat discursul, care apoi a fost prezentat în cadrul ceremoniei respective” - ne-a explicat psihologul.Viață de coșmar...„Am o fată de 19 ani, îi este rușine să dea ochii cu cineva străin, roșește din orice, se jenează să se întâlnească cu vreun băiat, să scoată o vorbă, cu toate că e frumu-șică foc. Nici la nunțile din familie nu vrea să danseze, spune că i se înțepenesc picioarele, i se pune nodul în gât, preferă să stea între patru pereți decât să socializeze și ea ca toată lumea. I-am găsit ceva de lucru, dar nu e capabilă să meargă singură la interviu. Taică-său e mai dur cu ea și, ca să-l pedepsească, nu-i vorbește de aproape un an, fără exagerare. La psiholog mi-a zis că nu merge nici moartă!” - ni s-a plâns mama unei tinere, care și-ar dori enorm să-și ajute fiica aflată în mare impas.Din păcate, fobia socială poate afecta extrem de grav și relațiile cu familia, dar și pe cele de la locul de muncă (dificultăți și în păstrarea locului de muncă), persoana afectată ducând o viață foarte grea, din cauza încărcăturii emoționale extraordinare. Or, în aceste condiții, ajunge să depindă de sprijinul financiar al altora, ceea ce o face să se refugieze în aburii alcoolului sau chiar să consume droguri, sperând că astfel îi va dispărea acea teamă de societate. În cazurile cele mai grave, fobicii întrerup orice fel de relație socială, izolându-se pur și simplu.CauzeFobia socială poate apărea în special în perioada copilăriei sau cea a adolescenței (chiar și mai târziu) și îi afectează atât pe bărbați, cât și pe femei. Factorii de risc pot fi genetici, biologici, psihologici sau de stres. Așadar, o stare de timidi-tate și emotivitate crescute a copilului, la care se pot adăuga și un mediu de familie din cale afară de autoritar, tăios și critic, perfecționist și constrângător, părinți indiferenți din relația cu copiii constituie tot atâtea motive pentru ca adolescentul sau adultul de mai târziu să dezvoltă tulburare fobico-socială.Forme de tratamentTratamentul include o formă specifică de terapie comportamentală sau o combinație între medicamente și psihoterapie, prin care pacientul este ajutat să se simtă confortabil în situațiile care îl pot jena sau chiar înspăimânta și să învețe cum să-și stăpânească simptomele de izolare. Psihologul precizează că este nevoie de răbdare, căci psiho-terapia poate fi de durată medie sau lungă, în funcție de severitatea tulburării, însă rămâne singura cale pentru stabilirea echilibrului interior. Din păcate, fără ajutor, persoanele în cauză vor ajunge să se izoleze complet de societate.