Medicul de gardă

Boala Alzheimer poate debuta la orice vârstă

„Este posibil ca o persoană de 41 de ani să facă Alzhei-mer? Nu este asta o boală de bătrânețe? Are legătură cu alte cazuri mai vechi din familie?” (Emilia Vasile). Catalogată drept cea mai cunoscută formă de declin mintal sau chiar demență în rândul persoanelor în vârstă, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center ne-a explicat că, din păcate, această maladie poate debuta la orice vârstă: „Este adevărat că înainte se considera că debutează numai la o vârstă presenilă, adică mai mare de 65 de ani”. Referitor la factorii de risc, într-adevăr, vârsta, dar și istoricul familial sunt determi-nante. Totuși, stilul de viață al individului are un rol esențial în prevenirea acestei boli. Totul, din cauză că sănătatea inimii și cea a creierului sunt într-o simbioză perfectă. Tocmai de aceea, pentru a nu avea probleme de memorie, nu este nevoie să ajungem la vârsta a treia ca să ne gândim cum se poate preveni această cumplită boală, care pur și simplu usucă creierul. Medicul specialist precizează că preponderența în alimentație a vitaminei E, un puternic antioxidant, are efecte extrem de be-nefice asupra întregului nostru sistem nervos, ducând la regene-rarea celulelor, vitamină pe care o putem lua din legumele verzi, din semințe sau uleiul de floarea-soarelui etc. Consumul de pește gras. Măcar o porție pe săptămână de pește bogat în Omega 3 ajută în reducerea riscului apariției bo-lii Alzheimer. Se pot lua și suplimente nutritive pe bază de Ome-ga 3, însă e bine să consultați medicul asupra dozei. Eterna mișcare. S-ar părea că mișcarea este un panaceu universal, având rezultate benefice și asupra memoriei. Totuși, persoanele care observă că au prematur probleme de memorie, trebuie să ceară părerea unui specialist.